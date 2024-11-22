Чим відрізняється МБР від ракети середньої дальності: пояснення

Різниця між міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР) та балістичними ракетами середньої дальності (БРСД) у випадку РС-26 "Рубеж", також ймовірно відомої як "Орешник", полягає в класифікації, визначеній Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Наразі деякі американські та європейські видання дискують про те, чи справді вчорашній удар по Дніпру завдався міжконтинентальною ракетою, а не снарядом середньої дальності.

Для пояснення відмінностей і принципів класифікації варто звернутися до вже недіючої угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, підписаної у 1987 році між Сполученими Штатами Америки (США) та Радянським Союзом.

Згідно з цим договором, ракети розділялися за дальністю польоту: середньої дальності - від 1000 до 5500 кілометрів, а меншої - від 500 до 1000 кілометрів.

Відмінність між балістичними ракетами середньої дальності та міжконтинентальними балістичними ракетами полягає в максимальній дальності їхнього польоту. Ракети середньої дальності не можуть подолати дистанцію понад 5500 кілометрів, тоді як міжконтинентальні здатні це зробити.

Якщо спиратися на заяви Кремля щодо існування ракети під назвою "Орешник", яку класифікують як балістичну ракету середньої дальності, це означає, що її можливості обмежені саме цим діапазоном - не більше 5500 кілометрів.

На цей момент всі дані свідчать, що "Орешник" або є ракетою РС-26 "Рубеж", або ж схожа не неї. Основна суперечка стосується класифікації "Рубежа", адже її максимальна дальність, зафіксована під час тестових запусків, склала близько 5800 кілометрів. Це підтвердив запуск, здійснений у 2012 році: ракета була запущена з космодрому "Плесецьк" і досягла цілі на полігоні "Кура".

Запуски на дальність 5800 кілометрів давали Росії підстави стверджувати, що РС-26 "Рубеж" є міжконтинентальною ракетою і не суперечить умовам ДРСМД. Однак подальші три випробування, які проводилися з полігону "Капустин Яр" до полігону "Сари-Шаган", показали дальність усього близько 2 тисячі кілометрів.

Ракети середньої дальності мають достатній радіус для ураження будь-якої цілі в Європі. З дальністю до 3,5 тисячі кілометрів вони забезпечують можливість завдати ядерного удару по будь-якій точці Європейського союзу (ЄС). Окрім того, такі ракети є більш економічними у виробництві порівняно з міжконтинентальними аналогами.

Перше застосування МБР

21 листопада російські терористи вдались до ранкового ракетного обстрілу Дніпра:

із території Астраханської області було випущено міжконтинентальну балістичну ракету.

з Тамбовської області запущено аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

з Волгоградської області здійснено запуск семи крилатих ракет Х-101.

Українська протиповітряна оборона (ППО) успішно знищила шість крилатих ракет типу Х-101.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали промислове підприємство та центр реабілітації для осіб з інвалідністю.

Представник Європейського Союзу Петер Стано, коментуючи подію, зазначив, що дії російського керівництва, зокрема оновлення ядерної доктрини, свідчать про продовження небезпечної "ядерної гри" диктатора Володимира Путіна.