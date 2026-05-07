Долетит до Москвы: Анкара показала свою ракету Yildirimhan
Турция готовится войти в узкий круг государств, владеющих межконтинентальным баллистическим оружием. Анкара планирует испытать новейшую ракету, способную поражать цели на расстоянии 6000 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Во время выставки SAHA Defense Expo в Стамбуле страна представила ракету Yildirimhan. Ее назвали в честь османского султана и теперь Турция будет стоять в одном ряду с США и Россией.
Ракета работает на жидком топливе, а также может нести боевую часть весом 3000 килограммов. Кроме военных целей, Анкара использует эти технологии для вывода спутников, чтобы обеспечить стране независимость в разведке и мониторинге в реальном времени.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил:
"Мы считаем, что используем его только как средство сдерживания, но если нам когда-нибудь придется применить, никто не должен сомневаться, что мы сделаем это без колебаний. Мы оцениваем, что используем его максимально эффективно".
Почему ракету испытают в Сомали
Для первых тестовых запусков выбрали Сомали, а сами ракеты будут лететь в направлении Индийского океана. Это позволит избежать пролета над густонаселенными территориями.
Дело в том, что Анкара имеет самую большую зарубежную военную базу именно в Сомали. Сомалийское правительство поддерживает проект. Государственный министр иностранных дел Али Мохамед Омар заявил:
"Сомали рассматривает партнерство как возможность привлечь инвестиции, создать рабочие места, наращивать техническую экспертизу и расширить сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий, которые могут поддерживать связь, мониторинг климата, образование и экономическое развитие".
Сегодня у Турции нет ядерного оружия. Однако МБР обычно ассоциируются именно с ним. Ситуацию обостряет война Израиля и США против Ирана. Анкара боится атомных амбиций Тегерана и это заставляет страну создавать мощное средство сдерживания, пишет Bloomberg.
Какие ракеты уже есть у Турции
Анкара не останавливается на одной разработке. Страна создает целую линейку баллистических систем:
- Tayfun-1: уже в серийном производстве с дальностью 560 км;
- Tayfun-4: готовится к испытаниям, пролетит более 2000 км;
- Cenk: ракета с радиусом действия 3000 км;
- Стальной купол: собственная система противоракетной обороны.
Турция имеет вторую по численности армию в НАТО. В июле Анкара будет принимать саммит НАТО. Она стремится доказать, что способна самостоятельно гарантировать безопасность Европы. Особенно на фоне разговоров о возможном выводе войск США с континента.
