Долари на межі змін: вперше за століття можливе нове обличчя на грошах США

Двоє республіканських конгресменів у США оголосили про намір увіковічнити пам’ять загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.

За словами конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони, законопроєкт передбачає карбування 400 тисяч срібних доларів із портретом Кірка, його повним ім’ям, роком "2026" і написом "Well done, good and faithful servant" ("Добре зробив, добрий і вірний слуго").

Пфлугер назвав Кірка "консервативним титаном" і наголосив, що така монета зробить його наймолодшим американцем, який коли-небудь отримував вшанування на офіційній валюті США.

В свою чергу Хамаде додав, що життя активіста має бути "передане у спадок наступним поколінням".

Законопроєкт про монету має пройти стандартну законодавчу процедуру в Конгресі. Якщо його підтримають, то в США випустять унікальну пам’ятну серію, яка стане символом спадщини Чарлі Кірка.

Важливо, що закон від 1866 року забороняє зображати на американських купюрах і монетах живих людей, тож у випадку ухвалення ініціативи Кірк стане винятком - адже його посмертно визнають серед засновників і президентів, які вже зображені на валюті.

До речі, ідея монети - не єдина спроба увіковічнити пам'ять Кірка. Так, в Оклахомі вже внесли законопроєкт про обов’язкове встановлення його статуй у державних університетах, а в Сенаті США пропонують проголосити 14 жовтня, день народження Кірка, Національним днем пам’яті.