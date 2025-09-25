Доллары на грани изменений: впервые за столетие возможно новое лицо на деньгах США

В США предложили выпустить памятную серебряную серебряную монету с портретом погибшего консервативного активиста Чарли Кирка, что может нарушить столетнюю традицию национальной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Двое республиканских конгрессменов в США объявили о намерении увековечить память погибшего консервативного активиста Чарли Кирка.
По словам конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны, законопроект предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов с портретом Кирка, его полным именем, годом "2026" и надписью "Well done, good and faithful servant" ("Хорошо сделал, добрый и верный слуга").
Пфлугер назвал Кирка "консервативным титаном" и подчеркнул, что такая монета сделает его самым молодым американцем, который когда-либо получал чествование на официальной валюте США.
В свою очередь Хамаде добавил, что жизнь активиста должна быть "передана в наследство следующим поколениям".
Законопроект о монете должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе. Если его поддержат, то в США выпустят уникальную памятную серию, которая станет символом наследия Чарли Кирка.
Важно, что закон от 1866 года запрещает изображать на американских купюрах и монетах живых людей, поэтому в случае принятия инициативы Кирк станет исключением - ведь его посмертно признают среди основателей и президентов, которые уже изображены на валюте.
Кстати, идея монеты - не единственная попытка увековечить память Кирка. Так, в Оклахоме уже внесли законопроект об обязательной установке его статуй в государственных университетах, а в Сенате США предлагают провозгласить 14 октября, день рождения Кирка, Национальным днем памяти.
Чарли Кирк, которому было всего 31 год, погиб 10 сентября во время сессии вопросов и ответов в Университете долины Юты в рамках своего тура American Comeback Tour.
Подозреваемого в убийстве, 22-летнего Тайлера Робинсона, арестовали и обвинили в умышленном убийстве и ряде других преступлений.
До задержания Робинсон признался в преступлении одному из членов семьи и якобы хотел свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Смерть Кирка вызвала широкий резонанс в США. Так, трагедию осудили лидеры разных политических лагерей, а на мемориальную церемонию в Аризоне приехало большинство членов кабинета Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и самого президента Дональда Трампа.