Долар та євро: чого очікувати від курсів в середині серпня

Наступний тиждень може стати досить звичним на валютному ринку: основні тенденції, тренди літа збережуться. Курс долара перебуватиме нижче 42 гривень, курс євро коливатиметься в проміжку 48-50 гривень

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, курс долара регулюється на основі режиму "керованої гнучкості". Як і раніше, поточні коливання будуть мізерними, різниця між курсами купівлі / продажу мінімальною.

"Також варто зауважити, що вартість долара на готівкового та безготівковому ринках буде приблизно однаковою", - сказав він.

На його думку, стабільність курсу долара також можна буде пов’язати з активною роллю аграріїв, адже в сезон жнив вони активно продають надлишок валюти для закупівлі пального та інших витратних матеріалів для роботи.

Курс євро

"Щодо вартості євро, то його нестабільність може виявитися досить очікуваною, адже його вартість формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро і відповідної вартості гривні до долара", - сказав банкір.

За його словами, ракурс змін, як і минулі три місяці, буде зосереджений на геополітичних чинниках, на митних кульбітах США, на поведінці світового капіталу.

"Інакше кажучи, курс євро в Україні може змінюватися більш динамічно, ніж курс долара. Однак не варто очікувати, що котрась із цих валют може аж надто впасти чи зненацька підрости. Ми очікуємо, що вартість євро дорівнюватиме орієнтовно 1,15-1,2 долара", - додав Лєсовий.