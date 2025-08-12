НБУ трохи знизив курс долара

Офіційний курс євро

За інформацією НБУ, офіційний курс євро з початку цього року зріс на 10% - з 43,69 до 48,08 гривень за 1 євро. Найбільший стрибок курс відбувся з початку березня (43,11 гривень) до початку липня (48,98 гривень). Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив, що питання переходу від долара до євро як курсоутворюючої валюти - це питання тривалої перспективи, на сьогодні регулятор детально вивчає ситуацію.