Долар зростає, а євро завмер: курс валют в обмінниках та банках на 14 квітня

10:10 14.04.2026 Вт
3 хв
Де вигідніше купити валюту сьогодні?
aimg Марія Кучерявець
Долар зростає, а євро завмер: курс валют в обмінниках та банках на 14 квітня Фото: обмінники та банки розійшлися в динаміці (Getty Images)

Курс долара в українських обмінниках 14 квітня дещо зріс, тоді як у банках спостерігається незначне здешевлення валюти для покупців. Євро тим часом демонструє стабільність і майже не змінився у ціні.

Що відбувається з курсом валют сьогодні та де вигідніше купувати долари та євро - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Попит вище пропозиції. Що чекати від курсу долара після Великодня та чи є дефіцит валюти в Україні

Головне:

  • Обмінники незначно підвищили курс: На відміну від банків, обмінні пункти трохи підняли вартість долара - купівля зросла на 1 копійку (43,65 грн).
  • Банки знижують ціни для покупців: У касах банків спостерігається зворотна тенденція - середній курс купівлі долара впав на 2 копійки (43,73 грн), а євро здешевшало на 5 копійок (51,20 грн).
  • Де вигідніше: Купувати валюту сьогодні вигідніше в обмінниках (середній курс 43,65 грн проти банківських 43,73 грн) або через онлайн-застосунки великих банків (наприклад, у "Пумб" або Ощадбанку за 43,70 грн).

Курс валют в обмінниках

Сьогодні середній курс долара в обмінниках зафіксовано на рівні 43,65 грн (+1 коп.) за купівлю, тоді як здати валюту можна за 43,50 грн (+5 коп.). Для порівняння, ще вчора, 13 квітня, показники становили 43,64 грн та 43,45 грн відповідно.

Що стосується євро, то його вартість за добу не змінилася. В обмінних пунктах європейську валюту пропонують купувати в середньому за 51,15 грн, а здати її можна за 50,90 грн. Ці показники повністю відповідають даним попереднього дня, що свідчить про тимчасове затишшя у динаміці євро.

Долар зростає, а євро завмер: курс валют в обмінниках та банках на 14 квітня

Фото: курс валют на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

На відміну від обмінників, у банківських касах спостерігається невелике зниження вартості валют для покупців.

Середня ціна купівлі долара в касах банків сьогодні становить 43,73 грн, що на 2 копійки менше (-2 коп.), ніж вчора вранці. При цьому курс, за яким фінансові установи приймають американську валюту у населення, залишився незмінним - 43,25 грн.

Аналогічна ситуація простежується і з євро. Придбати європейську валюту в банках сьогодні можна в середньому за 51,20 грн, що свідчить про зниження вартості на 5 копійок (-5 коп.) порівняно з 13 квітня. Курс при здачі євро при цьому зафіксувався на вчорашній позначці - 50,60 грн.

ПриватБанк 14 квітня продає долар у відділеннях по 43,80 грн, а безготівкою - по 43,86. Євро в касах банку можна купити по 51,60 гривні, а для карток - 51,54 гривні.

Ощадбанк продає долар у мобільному застосунку по 43,7 грн, тоді як для карткових операцій курс становить 43,85 грн. Євро в застосунку доступний за 51,30 грн, а для розрахунків карткою - 51,45 грн.

"Пумб" продає долар у касах по 43.90 грн, а безготівкою - по 43,70 грн. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,30 гривню, а купити онлайн можна по 51,10 гривні.

Monobank виставив курс долара при продажі по 43,85 грн, а євро продає по 51,50 гривні.

Читайте також: Голова НБУ спрогнозував прискорення інфляції через війну на Близькому Сході

Новини
У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта