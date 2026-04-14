Доллар растет, а евро замер: курс валют в обменниках и банках на 14 апреля

Курс доллара в украинских обменниках 14 апреля несколько вырос, тогда как в банках наблюдается незначительное удешевление валюты для покупателей. Евро тем временем демонстрирует стабильность и почти не изменился в цене.

Главное: Обменники незначительно повысили курс: В отличие от банков, обменные пункты немного подняли стоимость доллара - покупка выросла на 1 копейку (43,65 грн).

Банки снижают цены для покупателей : В кассах банков наблюдается обратная тенденция - средний курс покупки доллара упал на 2 копейки (43,73 грн), а евро подешевело на 5 копеек (51,20 грн).

Где выгоднее: Покупать валюту сегодня выгоднее в обменниках (средний курс 43,65 грн против банковских 43,73 грн) или через онлайн-приложения крупных банков (например, в "Пумб" или Ощадбанке за 43,70 грн).

Курс валют в обменниках

Сегодня средний курс доллара в обменниках зафиксирован на уровне 43,65 грн (+1 коп.) за покупку, тогда как сдать валюту можно за 43,50 грн (+5 коп.). Для сравнения, еще вчера, 13 апреля, показатели составляли 43,64 грн и 43,45 грн соответственно.

Что касается евро, то его стоимость за сутки не изменилась. В обменных пунктах европейскую валюту предлагают покупать в среднем за 51,15 грн, а сдать ее можно за 50,90 грн. Эти показатели полностью соответствуют данным предыдущего дня, что свидетельствует о временном затишье в динамике евро.

Курс валют в банках

В отличие от обменников, в банковских кассах наблюдается небольшое снижение стоимости валют для покупателей.

Средняя цена покупки доллара в кассах банков сегодня составляет 43,73 грн, что на 2 копейки меньше (-2 коп.), чем вчера утром. При этом курс, по которому финансовые учреждения принимают американскую валюту у населения, остался неизменным - 43,25 грн.

Аналогичная ситуация прослеживается и с евро. Приобрести европейскую валюту в банках сегодня можно в среднем за 51,20 грн, что свидетельствует о снижении стоимости на 5 копеек (-5 коп.) по сравнению с 13 апреля. Курс при сдаче евро при этом зафиксировался на вчерашней отметке - 50,60 грн.

ПриватБанк 14 апреля продает доллар в отделениях по 43,80 грн, а по безналу - по 43,86. Евро в кассах банка можно купить по 51,60 гривны, а для карт - 51,54 гривны.

Ощадбанк продает доллар в мобильном приложении по 43,7 грн, тогда как для карточных операций курс составляет 43,85 грн. Евро в приложении доступен по 51,30 грн, а для расчетов картой - 51,45 грн.

"Пумб" продает доллар в кассах по 43.90 грн, а по безналу - по 43,70 грн. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,30 гривны, а купить онлайн можно по 51,10 гривны.

Monobank выставил курс доллара при продаже по 43,85 грн, а евро продает по 51,50 гривны.