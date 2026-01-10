Долар знову зросте? Банкір дав прогноз по курсу на середину січня

Протягом 12-18 січня попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. Тобто, можливе певне зниження попиту, вважає Лєсовий.

Наприкінці січня взагалі можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.

"О цій порі традиційно збільшується надходження валюти на ринок", - коментує банкір та додає, що за таких обставин інтервенції Національного банку на міжбанківському ринку можуть знизитися до 300-400 млн доларів на тиждень або й взагалі припинитися, ринок буде регулювати себе самостійно.

Фото: Курс продажу долара на готівковоум ринку може знизитися до 42,8 гривень (Freepik)

Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом 12-18 січня офіційний курс може коливатися в діапазоні 42,3-42,9 гривень для долара та 48,5-49,75 гривень для євро. У порівнянні встановленим значенням НБУ на 12 січня, долар може подешевшати на 0,18-0,78 гривень, а євро – на 0,39-1,64 гривень.

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу долара прогнозуються на рівні 42,3-42,9 гривень, а євро – 48,5-49,75 гривень.

Готівковий ринок також може продемонструвати зниження вартості валюти. Курси купівлі-продажу долара в обмінниках та касах банків можуть знизитися до 42,3-42,8 гривень відповідно (-0,45-0,61 гривня у порівнянні з курсами увечері 9 січня). Ще більше може подешевшати валюта Єврозони - на 0,95-1,44 гривні – до 48,5-49,75 гривень (купівля-продаж).

Фото: Вартість євро в обмінниках може впасти до 49,75 гривень (Pixabay)

Різниця між курсами купівлі-продажу долара на готівковому ринку 12-18 січня в касах банків може сягати 0,5-0,6 гривень, а в обмінниках – 0,6-1 гривня. Різниця вартості євро, яке купують та продають банки та обмінники, прогнозується на рівні 0,8-1 гривня і 1-1,3 гривні відповідно.