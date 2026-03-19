Долар знову росте: курс на 20 березня та чому валюту буде "штормити" в березні

Нацбанк трохи ослабив гривню. Курс долара на 20 березня зросте на 7 копійок, тоді як європейська валюта впаде в ціні на 2 копійки.
Головне:
Нацбанк дав офіційний курс валют на 20 березня. Долар перейшов до зростання і на завтра курс встановлено на рівні 43,96 (+7 коп) гривень.
Євро завтра також трохи опуститься в ціні - до 50,50 (-2 коп) гривень.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, кінець березня на валютному ринку України обіцяє бути активними. Попри щоденні коливання, ситуація залишатиметься під контролем, а ознак курсової кризи немає.
Чого чекати від долара
Курс долара може демонструвати значні зміни протягом одного дня: від помітного зростання до суттєвого падіння. Втім, експерт зазначає, що таку "жваву" динаміку не варто плутати з нестабільністю, адже наприкінці торгового дня курс, найімовірніше, буде збалансованим.
Ринок може дещо "штормити", проте завдяки діям Нацбанку сенсаційних злетів чи падінь вдасться уникнути.
Ситуація з євро
Євро поводитиметься стриманіше. Його вартість в Україні зараз більше залежить від ситуації на світових ринках, ніж від внутрішніх факторів.
Очікується, що коливання євро відбуватимуться у вузькому коридорі 51-51,5 грн. Це пояснюється тим, що на фоні світової нервозності інвестори частіше обирають долар як захисний актив.
