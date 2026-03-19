Долар знову росте: курс на 20 березня та чому валюту буде "штормити" в березні

Курс валют НБУ

Нацбанк дав офіційний курс валют на 20 березня. Долар перейшов до зростання і на завтра курс встановлено на рівні 43,96 (+7 коп) гривень.

Євро завтра також трохи опуститься в ціні - до 50,50 (-2 коп) гривень.

Фото: курс валют на 20 березня (інфографіка РБК-Україна)

Валютний ринок наприкінці березня: до чого готуватися

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, кінець березня на валютному ринку України обіцяє бути активними. Попри щоденні коливання, ситуація залишатиметься під контролем, а ознак курсової кризи немає.

Чого чекати від долара

Курс долара може демонструвати значні зміни протягом одного дня: від помітного зростання до суттєвого падіння. Втім, експерт зазначає, що таку "жваву" динаміку не варто плутати з нестабільністю, адже наприкінці торгового дня курс, найімовірніше, буде збалансованим.

Ринок може дещо "штормити", проте завдяки діям Нацбанку сенсаційних злетів чи падінь вдасться уникнути.

Ситуація з євро

Євро поводитиметься стриманіше. Його вартість в Україні зараз більше залежить від ситуації на світових ринках, ніж від внутрішніх факторів.

Очікується, що коливання євро відбуватимуться у вузькому коридорі 51-51,5 грн. Це пояснюється тим, що на фоні світової нервозності інвестори частіше обирають долар як захисний актив.