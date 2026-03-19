Доллар снова растет: курс на 20 марта и почему валюту будет "штормить" в марте

Курс НБУ: Нацбанк поднял доллар до 43,96 грн, а евро опустил - до 50,50 грн.

Нацбанк поднял доллар до 43,96 грн, а евро опустил - до 50,50 грн. Прогноз для доллара: Ожидается высокая дневная волатильность. Курс может существенно меняться в течение дня, но итоговые показатели будут оставаться стабильными.

Ожидается высокая дневная волатильность. Курс может существенно меняться в течение дня, но итоговые показатели будут оставаться стабильными. Прогноз для евро: Валюта будет держаться в пределах 51-51,5 грн. Стабильность евро обусловлена глобальным усилением доллара на международных площадках.

Валюта будет держаться в пределах 51-51,5 грн. Стабильность евро обусловлена глобальным усилением доллара на международных площадках. Соотношение валют: В период с 23 по 29 марта пара доллар/евро на мировых рынках ожидается в пределах 1,14-1,15.

В период с 23 по 29 марта пара доллар/евро на мировых рынках ожидается в пределах 1,14-1,15. Контроль рынка: Национальный банк продолжает минимизировать риски, чтобы не допустить резких потрясений в условиях войны.

Курс валют НБУ

Нацбанк дал официальный курс валют на 20 марта. Доллар перешел к росту и на завтра курс установлен на уровне 43,96 (+7 коп) гривен.

Евро завтра также немного опустится в цене - до 50,50 (-2 коп) гривен.

Фото: курс валют на 20 марта (инфографика РБК-Украина)

Валютный рынок в конце марта: к чему готовиться

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, конец марта на валютном рынке Украины обещает быть активными. Несмотря на ежедневные колебания, ситуация будет оставаться под контролем, а признаков курсового кризиса нет.

Чего ждать от доллара

Курс доллара может демонстрировать значительные изменения в течение одного дня: от заметного роста до существенного падения. Впрочем, эксперт отмечает, что такую "оживленную" динамику не стоит путать с нестабильностью, ведь в конце торгового дня курс, скорее всего, будет сбалансированным.

Рынок может несколько "штормить", однако благодаря действиям Нацбанка сенсационных взлетов или падений удастся избежать.

Ситуация с евро

Евро будет вести себя более сдержанно. Его стоимость в Украине сейчас больше зависит от ситуации на мировых рынках, чем от внутренних факторов.

Ожидается, что колебания евро будут происходить в узком коридоре 51-51,5 грн. Это объясняется тем, что на фоне мировой нервозности инвесторы чаще выбирают доллар как защитный актив.