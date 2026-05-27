Долар знову на максимумі, євро стабільне: НБУ дав курс валют на 28 травня

16:30 27.05.2026 Ср
Попри новий максимум долара, експерти не бачать різких ризиків для ринку
Анастасія Мацепа, Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ знову підвищив офіційний курс долара (Колаж РБК-Україна)
Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара – американська валюта встановила новий максимум. Євро також продовжив поступове зростання.

Яким буде курс валют завтра та що залишається одним із головних факторів стабільності валютного ринку, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар встановив новий офіційний максимум – 44,30 грн.
  • Євро також продовжив зростання – до 51,54 грн.
  • НБУ зберігає облікову ставку на рівні 15%.
  • Експерти вважають гривневі депозити вигідною альтернативою купівлі валюти.

Курс валют НБУ

На четвер, 28 травня, НБУ встановив новий офіційний курс долара на рівні 44,30 гривні. Це одразу на 3 копійки більше, ніж днем раніше, і новий максимум для американської валюти.

Євро також продовжив зростання. Офіційний курс європейської валюти на 28 травня становить 51,54 гривні, що також на 3 копійки вище за попередній показник.

Таким чином, обидві ключові валюти продовжують рух угору, хоча зміни залишаються помірними.

Курс валют НБУ на 28 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ на 28 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що підтримує гривню

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лєсового, одним із головних факторів стабільності валютного ринку залишається рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Це підтримує привабливість гривневих депозитів для населення. Наразі максимальні ставки за вкладами з урахуванням акційних пропозицій банків становлять 16–17,5% річних.

Як пояснює експерт, навіть із урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 9,4% та оподаткування депозитного доходу, українці можуть отримати чистий прибуток у межах 3–4%.

Через це гривневі депозити наразі залишаються більш зрозумілим і потенційно вигіднішим інструментом збереження коштів, ніж купівля валюти ''на всяк випадок''.

