Доллар снова на максимуме, евро стабильно: НБУ дал курс валют на 28 мая

16:30 27.05.2026 Ср
Несмотря на новый максимум доллара, эксперты не видят резких рисков для рынка
Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ снова повысил официальный курс доллара (Коллаж РБК-Украина)
Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара - американская валюта установила новый максимум. Евро также продолжил постепенный рост.

Каким будет курс валют завтра и что остается одним из главных факторов стабильности валютного рынка, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар установил новый официальный максимум - 44,30 грн.
  • Евро также продолжил рост - до 51,54 грн.
  • НБУ сохраняет учетную ставку на уровне 15%.
  • Эксперты считают гривневые депозиты выгодной альтернативой покупке валюты.

Курс валют НБУ

На четверг, 28 мая, НБУ установил новый официальный курс доллара на уровне 44,30 гривны. Это сразу на 3 копейки больше, чем днем ранее, и новый максимум для американской валюты.

Евро также продолжил рост. Официальный курс европейской валюты на 28 мая составляет 51,54 гривны, что также на 3 копейки выше предыдущего показателя.

Таким образом, обе ключевые валюты продолжают движение вверх, хотя изменения остаются умеренными.

Курс валют НБУ на 28 мая (Инфографика РБК-Украина)

Что поддерживает гривну

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лесового, одним из главных факторов стабильности валютного рынка остается решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Это поддерживает привлекательность гривневых депозитов для населения. Сейчас максимальные ставки по вкладам с учетом акционных предложений банков составляют 16-17,5% годовых.

Как объясняет эксперт, даже с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 9,4% и налогообложения депозитного дохода, украинцы могут получить чистую прибыль в пределах 3-4%.

Поэтому гривневые депозиты пока остаются более понятным и потенциально более выгодным инструментом сохранения средств, чем покупка валюты ''на всякий случай''.

