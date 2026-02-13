Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Після нетривалого падіння долар та євро знову почали зростати, повернувшись до психологічних позначок.
Чи означає це початок нової хвилі здорожчання та що кажуть експерти про ситуацію на ринку - у матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Гроші "з нізвідки" не пройдуть: чому банк може заблокувати навіть 50 тисяч гривень
Головне:
Фото: курс валют на 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Після вчорашнього падіння Нацбанк знову перейшов до підвищення курсу валют. Так, на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,10 (+11 копійок) гривень.
Євро ж на початку тижня коштуватиме 51,12 (+9 копійок) гривню.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Це означає:
Жодної паніки: Попри всі труднощі, на валютному ринку зараз спокійно. Немає різких стрибків чи "дефіциту" доларів.
Долар по 43 грн - це норма: Коливання курсу навколо цієї позначки не є катастрофою. Це очікувані цифри, до яких ринок уже звик.
Ринок "заспокоївся": Замість різких "гойдалок" ми бачимо плавні рухи. Це означає, що гривня почувається впевнено, а ситуація стає прогнозованою.
Читайте також: