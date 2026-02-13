Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою

Головне:

Долар знову росте: Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн.

Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн. Євро дорожчає: На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн.

На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн. Нова норма: Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик.

Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик. Без паніки: На ринку немає дефіциту валюти, а плавні рухи курсу свідчать про те, що гривня почувається впевнено.

Фото: курс валют на 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Після вчорашнього падіння Нацбанк знову перейшов до підвищення курсу валют. Так, на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,10 (+11 копійок) гривень.

Євро ж на початку тижня коштуватиме 51,12 (+9 копійок) гривню.

Що відбувається з курсом

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Це означає: