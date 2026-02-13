UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою

Фото: НБУ підняв курс валют на 16 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Після нетривалого падіння долар та євро знову почали зростати, повернувшись до психологічних позначок.

Чи означає це початок нової хвилі здорожчання та що кажуть експерти про ситуацію на ринку - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Гроші "з нізвідки" не пройдуть: чому банк може заблокувати навіть 50 тисяч гривень

Головне:

  • Долар знову росте: Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн.
  • Євро дорожчає: На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн.
  • Нова норма: Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик.
  • Без паніки: На ринку немає дефіциту валюти, а плавні рухи курсу свідчать про те, що гривня почувається впевнено.

Фото: курс валют на 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Після вчорашнього падіння Нацбанк знову перейшов до підвищення курсу валют. Так, на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,10 (+11 копійок) гривень.

Євро ж на початку тижня коштуватиме 51,12 (+9 копійок) гривню.

Що відбувається з курсом

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Це означає:

  1. Жодної паніки: Попри всі труднощі, на валютному ринку зараз спокійно. Немає різких стрибків чи "дефіциту" доларів.

  2. Долар по 43 грн - це норма: Коливання курсу навколо цієї позначки не є катастрофою. Це очікувані цифри, до яких ринок уже звик.

  3. Ринок "заспокоївся": Замість різких "гойдалок" ми бачимо плавні рухи. Це означає, що гривня почувається впевнено, а ситуація стає прогнозованою.

 

Національний банк УкраїниФінансиКурс долараКурс євро