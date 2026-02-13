Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. После непродолжительного падения доллар и евро снова начали расти, вернувшись к психологическим отметкам.
Означает ли это начало новой волны подорожания и что говорят эксперты о ситуации на рынке - в материале РБК-Украина.
Главное:
Фото: курс валют на 16 февраля (инфографика РБК-Украина)
После вчерашнего падения Нацбанк снова перешел к повышению курса валют. Так, на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара установлен на уровне 43,10 (+11 копеек) гривен.
Евро же в начале недели будет стоить 51,12 (+9 копеек) гривну.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Это означает:
Никакой паники: Несмотря на все трудности, на валютном рынке сейчас спокойно. Нет резких скачков или "дефицита" долларов.
Доллар по 43 грн - это норма: Колебания курса вокруг этой отметки не является катастрофой. Это ожидаемые цифры, к которым рынок уже привык.
Рынок "успокоился": Вместо резких "качелей" мы видим плавные движения. Это означает, что гривна чувствует себя уверенно, а ситуация становится прогнозируемой.