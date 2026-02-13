RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Фото: НБУ поднял курс валют на 16 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. После непродолжительного падения доллар и евро снова начали расти, вернувшись к психологическим отметкам.

Означает ли это начало новой волны подорожания и что говорят эксперты о ситуации на рынке - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Деньги "из ниоткуда" не пройдут: почему банк может заблокировать даже 50 тысяч гривен

Главное:

  • Доллар снова растет: После короткого падения НБУ поднял курс на 11 копеек - до 43,10 грн.
  • Евро дорожает: В начале недели европейская валюта прибавит 9 копеек и будет стоить 51,12 грн.
  • Новая норма: Эксперты отмечают, что доллар вокруг отметки 43 грн - это не кризис, а ожидаемая стабильность, к которой рынок уже привык.
  • Без паники: На рынке нет дефицита валюты, а плавные движения курса свидетельствуют о том, что гривна чувствует себя уверенно.

Фото: курс валют на 16 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

После вчерашнего падения Нацбанк снова перешел к повышению курса валют. Так, на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара установлен на уровне 43,10 (+11 копеек) гривен.

Евро же в начале недели будет стоить 51,12 (+9 копеек) гривну.

Что происходит с курсом

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Это означает:

  1. Никакой паники: Несмотря на все трудности, на валютном рынке сейчас спокойно. Нет резких скачков или "дефицита" долларов.

  2. Доллар по 43 грн - это норма: Колебания курса вокруг этой отметки не является катастрофой. Это ожидаемые цифры, к которым рынок уже привык.

  3. Рынок "успокоился": Вместо резких "качелей" мы видим плавные движения. Это означает, что гривна чувствует себя уверенно, а ситуация становится прогнозируемой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныФинансыКурс доллараКурс евро