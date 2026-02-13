ua en ru
Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Украина, Пятница 13 февраля 2026 16:41
UA EN RU
Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой Фото: НБУ поднял курс валют на 16 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. После непродолжительного падения доллар и евро снова начали расти, вернувшись к психологическим отметкам.

Означает ли это начало новой волны подорожания и что говорят эксперты о ситуации на рынке - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар снова растет: После короткого падения НБУ поднял курс на 11 копеек - до 43,10 грн.
  • Евро дорожает: В начале недели европейская валюта прибавит 9 копеек и будет стоить 51,12 грн.
  • Новая норма: Эксперты отмечают, что доллар вокруг отметки 43 грн - это не кризис, а ожидаемая стабильность, к которой рынок уже привык.
  • Без паники: На рынке нет дефицита валюты, а плавные движения курса свидетельствуют о том, что гривна чувствует себя уверенно.

Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Фото: курс валют на 16 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

После вчерашнего падения Нацбанк снова перешел к повышению курса валют. Так, на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара установлен на уровне 43,10 (+11 копеек) гривен.

Евро же в начале недели будет стоить 51,12 (+9 копеек) гривну.

Что происходит с курсом

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Это означает:

  1. Никакой паники: Несмотря на все трудности, на валютном рынке сейчас спокойно. Нет резких скачков или "дефицита" долларов.

  2. Доллар по 43 грн - это норма: Колебания курса вокруг этой отметки не является катастрофой. Это ожидаемые цифры, к которым рынок уже привык.

  3. Рынок "успокоился": Вместо резких "качелей" мы видим плавные движения. Это означает, что гривна чувствует себя уверенно, а ситуация становится прогнозируемой.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

