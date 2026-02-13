Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 16 февраля. После непродолжительного падения доллар и евро снова начали расти, вернувшись к психологическим отметкам.

Означает ли это начало новой волны подорожания и что говорят эксперты о ситуации на рынке - в материале РБК-Украина .

Главное:

Доллар снова растет: После короткого падения НБУ поднял курс на 11 копеек - до 43,10 грн.

После короткого падения НБУ поднял курс на 11 копеек - до 43,10 грн. Евро дорожает: В начале недели европейская валюта прибавит 9 копеек и будет стоить 51,12 грн.

В начале недели европейская валюта прибавит 9 копеек и будет стоить 51,12 грн. Новая норма: Эксперты отмечают, что доллар вокруг отметки 43 грн - это не кризис, а ожидаемая стабильность, к которой рынок уже привык.

Эксперты отмечают, что доллар вокруг отметки 43 грн - это не кризис, а ожидаемая стабильность, к которой рынок уже привык. Без паники: На рынке нет дефицита валюты, а плавные движения курса свидетельствуют о том, что гривна чувствует себя уверенно.

Фото: курс валют на 16 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

После вчерашнего падения Нацбанк снова перешел к повышению курса валют. Так, на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара установлен на уровне 43,10 (+11 копеек) гривен.

Евро же в начале недели будет стоить 51,12 (+9 копеек) гривну.

Что происходит с курсом

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Это означает: