Долар може перевалити за 44 гривні: що буде з курсом валют наприкінці травня

Наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься під впливом інфляції, цін на пальне, міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас Нацбанк продовжить політику "керованої гнучкості", щоб уникнути різких курсових стрибків.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лєсовий .

Головне:

Роль НБУ: Регулятор залишається головним гравцем. НБУ готовий витрачати до 800-850 млн доларів на тиждень, щоб стримувати попит та уникати різких стрибків.

Прогноз для долара: На готівковому ринку курс перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн.

Прогноз для євро: Через світові коливання діапазон буде ширшим - від 50,5 до 52,5 грн.

Фактор пального: Імпортери енергоносіїв створюють основний попит на валюту (на 10-15% вище за пропозицію), що тисне на курс.

Крок змін: Щоденні коливання в обмінниках не перевищуватимуть 30 копійок, а загальне відхилення за тиждень складе лише 1-1,5%.

Різниця (спред): В обмінних пунктах різниця між купівлею та продажем становитиме до 1 грн для долара та до 1,3 грн для євро.

Чому курс не буде "стрибати"?

Національний банк продовжує діяти в режимі керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не заморожує курс, а робить його зміни поступовими та зрозумілими.

Інтервенції: Оскільки попит на валюту (переважно від імпортерів пального) перевищує пропозицію на 10-15%, НБУ планує витрачати на підтримку ринку близько 800-850 млн доларів на тиждень.

Стабільність: Така участь регулятора заспокоює і готівковий ринок - у банків та обмінників не буде причин для різкої зміни цінників.

5 факторів, що впливатимуть на ринок наступного тижня:

Ціни на пальне: Подорожчання енергоносіїв тисне на інфляцію.

Світова напруга: Конфлікти на Близькому Сході підвищують вартість пального, що збільшує потребу в валюті для його закупівлі.

Міжнародна допомога: Ринок чекає на нові транші фінансування від партнерів.

Економічні наслідки війни: Вплив на логістику та виробництво.

Ситуація на фронті: Загальний безпековий фон для економіки.

Прогноз курсу на 18-24 травня

Як зазначає Лєсовий, за базовим сценарієм, ситуація на готівковому ринку буде наступною:

Долар: очікується в коридорі 43,75-44,35 грн.

Євро: через коливання на світових ринках діапазон буде ширшим - 50,5-52,5 грн.

Основні характеристики ринку:

Щоденні зміни: курс може коливатися в межах 10–30 копійок на день.

Різниця між купівлею та продажем: у касах банків вона складе до 60 коп. для долара та до 1 грн для євро.

Відхилення: за тиждень курс зміниться не більше ніж на 1-1,5% від початкової ціни.