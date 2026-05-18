Доллар взлетел, евро падает: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту на 18 мая

09:14 18.05.2026 Пн
3 мин
Сколько стоит валюта после выходных?
Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Валютный рынок Украины утром 18 мая удивил резким изменением показателей. Доллар в кассах банков и обменниках стремительно подорожал, зато европейская валюта стала более доступной для покупателей.

Какие новые условия установили финучреждения и где утром зафиксирован самый выгодный курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Скачок доллара: ПриватБанк поднял наличный курс сразу на 18 коп. (до 44,35 грн), а безналичный - на 20 коп. (до 44,44 грн). Monobank также поднял цену продажи до 44,41 грн (+19 коп.).
  • Обновления в Ощадбанке: Доллар в мобильном приложении подорожал на 15 коп. (до 44,30 грн).
  • Падение евро: Валюта ЕС теряет позиции. В ПриватБанке и Ощадбанке (в приложении) евро подешевело на 10 коп. - до 51,70 грн. В "Пумбе" кассовый курс упал до 51,90 грн.
  • Обменники: Доллар утром подтянулся вслед за банками до 43,97 грн (+9 коп.), а евро просело до 51,69 грн.

Курс валют в обменниках

Утром 18 мая портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках при покупке на уровне 43,97 (+9 коп) гривен, а сдать валюту можно по курсу в 43,88 (+8 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,69 (-4 коп) гривен, а сдать - по 51,45 (-5 коп) гривны.

Фото: курс валют на 18 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки сегодня держится на уровне 44,25 (+6 коп) гривен, а сдать можно по 43,75 (без изменений) гривны.

Евро в банках сегодня стоит в среднем 51,80 (-5 коп) гривну для покупки, а сдать можно по 51,20 (-5 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,35 (+18 коп) гривны, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а картой - 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,30 (+15 коп) гривны, а карточкой курс - 44,40 (+10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,70 (-10 коп) гривну, а карточкой - 51,85 (-15 коп) гривну.

В "Пумбе" доллар в кассах можно купить по 44,40 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,20 (+10 коп) гривны. Евро в отделениях можно купить по 51,90 (-10 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,41 (+19) гривны, а евро - по 51,76 (-4) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Сейчас самые низкие ценники удерживают наличные обменники (в среднем 43,97 грн). Среди банков лучшая цена остается в онлайн-приложении "Пумб" (44,20 грн) и мобильном Ощадбанке (44,30 грн).

Купить евро: Дешевле всего покупать в обменниках (51,69 грн). В банках самые выгодные условия держат кассы ПриватБанка и приложение Ощадбанка - по 51,70 грн, а также Monobank (51,76 грн).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

