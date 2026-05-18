Доллар взлетел, евро падает: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту на 18 мая

Валютный рынок Украины утром 18 мая удивил резким изменением показателей. Доллар в кассах банков и обменниках стремительно подорожал, зато европейская валюта стала более доступной для покупателей.

Курс валют в обменниках

Утром 18 мая портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках при покупке на уровне 43,97 (+9 коп) гривен, а сдать валюту можно по курсу в 43,88 (+8 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,69 (-4 коп) гривен, а сдать - по 51,45 (-5 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки сегодня держится на уровне 44,25 (+6 коп) гривен, а сдать можно по 43,75 (без изменений) гривны.

Евро в банках сегодня стоит в среднем 51,80 (-5 коп) гривну для покупки, а сдать можно по 51,20 (-5 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,35 (+18 коп) гривны, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а картой - 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,30 (+15 коп) гривны, а карточкой курс - 44,40 (+10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,70 (-10 коп) гривну, а карточкой - 51,85 (-15 коп) гривну.

В "Пумбе" доллар в кассах можно купить по 44,40 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44,20 (+10 коп) гривны. Евро в отделениях можно купить по 51,90 (-10 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,41 (+19) гривны, а евро - по 51,76 (-4) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Сейчас самые низкие ценники удерживают наличные обменники (в среднем 43,97 грн). Среди банков лучшая цена остается в онлайн-приложении "Пумб" (44,20 грн) и мобильном Ощадбанке (44,30 грн).

Купить евро: Дешевле всего покупать в обменниках (51,69 грн). В банках самые выгодные условия держат кассы ПриватБанка и приложение Ощадбанка - по 51,70 грн, а также Monobank (51,76 грн).