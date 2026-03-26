UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар завмер, євро падає: який курс на 27 березня та чи вщухла "паніка" на валютному ринку

15:42 26.03.2026 Чт
2 хв
Скільки коштуватимуть долар та євро завтра?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ дав курс валют на 27 березня (Getty Images)

Нацбанк продовжує тримати долар нижче 44 гривень. Євро також тримається нижче психологічної позначки в 51 гривню.

Скільки коштуватиме валюта 27 березня та що відбувається на валютному ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс НБУ: Долар майже не змінився - 43,88 грн (-1 коп.), тоді як євро помітно здешевшав - 50,61 грн (-24 коп.).
  • Кінець нервозності: Ринок пройшов фазу найбільшої напруги та повертається до відносної рівноваги.
  • Роль Нацбанку: Вчасні інтервенції НБУ допомогли наповнити ринок валютою та зняти психологічний тиск, який провокував паніку.
  • Фактори впливу: На активність бізнесу продовжують впливати війна на Близькому Сході та нестабільність цін на нафту.
  • Прогноз: Підстав для нової хвилі паніки наразі немає - ринок знову бачить межі допустимих коливань.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра на рівні 43,88 гривень. Це лише на одну копійку нижче, ніж курс сьогодні.

Євро ж завтра втратить в ціні аж 24 копійки. Курс європейської валюти на 27 березня - 50,61 гривень.

Фото: курс валют на 27 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс повертається до рівноваги?

Чому ринок нервував?

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, останнім часом у багатьох виникало відчуття, що курс може вийти з-під контролю. Головними факторами ризику залишаються війна на Близькому Сході та неспокій на світовому ринку нафти. У таких умовах бізнес намагається купити валюту, щоб забезпечити собі хоча б мінімальну передбачуваність.

Як вдалося заспокоїти ситуацію?

Лєсовий зазначає, що значну роль у стабілізації відіграв Національний банк України. Його втручання не лише наповнило ринок необхідною валютою, а й допомогло подолати психологічний тиск, який часто шкодить більше, ніж реальний дефіцит грошей.

Що буде далі?

Хоча попит на долари та євро не зникне, ринок знову "бачить межі". Курс повертається до керованого руху, тому підстав для нової хвилі масових емоцій чи паніки наразі немає.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФінансиКурс долараКурс євро