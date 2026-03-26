Доллар замер, евро падает: какой курс на 27 марта и утихла ли "паника" на валютном рынке

Главное:

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра на уровне 43,88 гривен. Это лишь на одну копейку ниже, чем курс сегодня.

Евро же завтра потеряет в цене аж 24 копейки. Курс европейской валюты на 27 марта - 50,61 гривен.

Фото: курс валют на 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс возвращается к равновесию?

Почему рынок нервничал?

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, в последнее время у многих возникало ощущение, что курс может выйти из-под контроля. Главными факторами риска остаются война на Ближнем Востоке и беспокойство на мировом рынке нефти. В таких условиях бизнес пытается купить валюту, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную предсказуемость.

Как удалось успокоить ситуацию?

Лесовой отмечает, что значительную роль в стабилизации сыграл Национальный банк Украины. Его вмешательство не только наполнило рынок необходимой валютой, но и помогло преодолеть психологическое давление, которое часто вредит больше, чем реальный дефицит денег.

Что будет дальше?

Хотя спрос на доллары и евро не исчезнет, рынок снова "видит границы". Курс возвращается к управляемому движению, поэтому оснований для новой волны массовых эмоций или паники пока нет.