Долар завмер, євро падає: який курс на 27 березня та чи вщухла "паніка" на валютному ринку

Нацбанк продовжує тримати долар нижче 44 гривень. Євро також тримається нижче психологічної позначки в 51 гривню.

Скільки коштуватиме валюта 27 березня та що відбувається на валютному ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс НБУ: Долар майже не змінився - 43,88 грн (-1 коп.), тоді як євро помітно здешевшав - 50,61 грн (-24 коп.).

Кінець нервозності: Ринок пройшов фазу найбільшої напруги та повертається до відносної рівноваги.

Ринок пройшов фазу найбільшої напруги та повертається до відносної рівноваги. Роль Нацбанку: Вчасні інтервенції НБУ допомогли наповнити ринок валютою та зняти психологічний тиск, який провокував паніку.

Вчасні інтервенції НБУ допомогли наповнити ринок валютою та зняти психологічний тиск, який провокував паніку. Фактори впливу: На активність бізнесу продовжують впливати війна на Близькому Сході та нестабільність цін на нафту.

На активність бізнесу продовжують впливати війна на Близькому Сході та нестабільність цін на нафту. Прогноз: Підстав для нової хвилі паніки наразі немає - ринок знову бачить межі допустимих коливань.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра на рівні 43,88 гривень. Це лише на одну копійку нижче, ніж курс сьогодні.

Євро ж завтра втратить в ціні аж 24 копійки. Курс європейської валюти на 27 березня - 50,61 гривень.

Курс повертається до рівноваги?

Чому ринок нервував?

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, останнім часом у багатьох виникало відчуття, що курс може вийти з-під контролю. Головними факторами ризику залишаються війна на Близькому Сході та неспокій на світовому ринку нафти. У таких умовах бізнес намагається купити валюту, щоб забезпечити собі хоча б мінімальну передбачуваність.

Як вдалося заспокоїти ситуацію?

Лєсовий зазначає, що значну роль у стабілізації відіграв Національний банк України. Його втручання не лише наповнило ринок необхідною валютою, а й допомогло подолати психологічний тиск, який часто шкодить більше, ніж реальний дефіцит грошей.

Що буде далі?

Хоча попит на долари та євро не зникне, ринок знову "бачить межі". Курс повертається до керованого руху, тому підстав для нової хвилі масових емоцій чи паніки наразі немає.