Доллар замер, евро падает: какой курс на 27 марта и утихла ли "паника" на валютном рынке

15:42 26.03.2026 Чт
2 мин
Сколько будут стоить доллар и евро завтра?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ дал курс валют на 27 марта (Getty Images)

Нацбанк продолжает держать доллар ниже 44 гривен. Евро также держится ниже психологической отметки в 51 гривну.

Сколько будет стоить валюта 27 марта и что происходит на валютном рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Психологической границы нет. Что происходит с курсом доллара и есть ли дефицит валюты - объясняет НБУ

Главное:

  • Официальный курс НБУ: Доллар почти не изменился - 43,88 грн (-1 коп.), тогда как евро заметно подешевел - 50,61 грн (-24 коп.).
  • Конец нервозности: Рынок прошел фазу наибольшего напряжения и возвращается к относительному равновесию.
  • Роль Нацбанка: Своевременные интервенции НБУ помогли наполнить рынок валютой и снять психологическое давление, которое провоцировало панику.
  • Факторы влияния: На активность бизнеса продолжают влиять война на Ближнем Востоке и нестабильность цен на нефть.
  • Прогноз: Оснований для новой волны паники пока нет - рынок снова видит границы допустимых колебаний.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра на уровне 43,88 гривен. Это лишь на одну копейку ниже, чем курс сегодня.

Евро же завтра потеряет в цене аж 24 копейки. Курс европейской валюты на 27 марта - 50,61 гривен.

Фото: курс валют на 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс возвращается к равновесию?

Почему рынок нервничал?

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, в последнее время у многих возникало ощущение, что курс может выйти из-под контроля. Главными факторами риска остаются война на Ближнем Востоке и беспокойство на мировом рынке нефти. В таких условиях бизнес пытается купить валюту, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную предсказуемость.

Как удалось успокоить ситуацию?

Лесовой отмечает, что значительную роль в стабилизации сыграл Национальный банк Украины. Его вмешательство не только наполнило рынок необходимой валютой, но и помогло преодолеть психологическое давление, которое часто вредит больше, чем реальный дефицит денег.

Что будет дальше?

Хотя спрос на доллары и евро не исчезнет, рынок снова "видит границы". Курс возвращается к управляемому движению, поэтому оснований для новой волны массовых эмоций или паники пока нет.

Читайте также: Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили о смене инфляционной траектории: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН