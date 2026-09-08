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Долар завмер, євро дешевшає: курс НБУ на 9 вересня та яка може бути альтернатива заощадженням

17:33 08.09.2026 Вт
1 хв
Як змінився курс валют на середу?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар завмер, євро дешевшає: курс НБУ на 9 вересня та яка може бути альтернатива заощадженням Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 9 вересня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на 9 вересня. Долар зберіг попередні позиції, тоді як євро трохи подешевшав.

Скільки коштуватимуть долар та євро і яку альтернативу валютним заощадженням назвав експерт, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 9 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,46 грн. Порівняно з попереднім банківським днем курс американської валюти не змінився.

Офіційний курс євро становитиме 51,63 грн, що на 5 копійок менше, ніж 8 вересня, коли його було встановлено на рівні 51,68 гривень.

Долар завмер, євро дешевшає: курс НБУ на 9 вересня та яка може бути альтернатива заощадженням

Фото: офіційний курс валют НБУ на 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Яку альтернативу валютним заощадженням радить експерт

У вересні альтернативою валютним заощадженням можуть стати гривневі депозити. Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, максимальні ставки за гривневими вкладами можуть зрости до 17,5% річних.

За оцінкою експерта, такий рівень дохідності дає можливість захистити заощадження від інфляції.

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