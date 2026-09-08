ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дешевшає, а євро нижче 52 грн: курс валют в банках та обмінниках на 8 вересня

10:55 08.09.2026 Вт
3 хв
Скільки коштують 1000 доларів у ПриватБанку, Ощаді, ПУМБ та Монобанку?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, а євро нижче 52 грн: курс валют в банках та обмінниках на 8 вересня Фото: банки та обмінники оновили курс долара та євро на 8 вересня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

У вівторок, 8 вересня, курс долара та євро в банках продовжив змінюватися. Американська валюта переважно подешевшала, а євро в окремих установах опустилося нижче 52 грн.

Які ціни встановили банки та обмінники і скільки доведеться віддати за 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 8 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,75 грн для продажу та 44,60 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,10 грн, а купують – по 51,85 грн.

Долар дешевшає, а євро нижче 52 грн: курс валют в банках та обмінниках на 8 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро пішли на спад: курс НБУ на 8 вересня та чого чекати від валютного ринку

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,60 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 44,64 грн (-20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,00 грн (-15 коп.), а для карток – по 44,15 грн (-15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,95 грн (-15 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 50,95 грн (-15 коп.), а для карток – 51,32 грн (-13 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,58 грн (-27 коп.), а для карток – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (без змін), а для карток – 44,30 грн (-5 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,80 грн (-35 коп.), а для карток – по 52,20 грн (-10 коп.). Курс купівлі євро через ‘‘Мобільний Ощад’’ становить 51,50 грн (-5 коп.), а для карток – 51,40 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (+10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,90 грн (+10 коп.). Курс купівлі становить 44,50 грн (+10 коп.) за готівковим курсом та 44,60 грн (+10 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 51,90 грн (-40 коп.), а продати – по 51,20 грн (-40 коп.).

Monobank продає долари по 44,64 грн (-16 коп.), а купує – по 44,25 грн (-15 коп.). Євро продають по 52,06 грн (без змін), а купують – по 51,37 грн (-14 коп.).

Долар дешевшає, а євро нижче 52 грн: курс валют в банках та обмінниках на 8 вересня

Фото: курс валют у банках 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,58 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 44,60 грн, Monobank та ПриватБанк для карток – по 44,64 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,90 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,80 грн.

Далі йдуть ПУМБ – 51,90 грн, ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн, Monobank – 52,06 грн та ПриватБанк для карток – 52,08 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,60 грн.

Далі йдуть ПУМБ за готівковим курсом – 44,50 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,40 грн, Ощадбанк для карток – 44,30 грн та Monobank – 44,25 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,00 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – по 51,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,40 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карток – 51,32 грн та ПУМБ – 51,20 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,95 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 580 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 600 грн.
  • Monobank – 44 640 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 640 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 100 грн.
Читайте також: Що буде з курсом і куди вкладати гроші: прогноз експерта на наступний тиждень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"