Долар дешевшає, а євро нижче 52 грн: курс валют в банках та обмінниках на 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, курс долара та євро в банках продовжив змінюватися. Американська валюта переважно подешевшала, а євро в окремих установах опустилося нижче 52 грн.

Які ціни встановили банки та обмінники і скільки доведеться віддати за 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 8 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,75 грн для продажу та 44,60 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,10 грн, а купують – по 51,85 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,60 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 44,64 грн (-20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,00 грн (-15 коп.), а для карток – по 44,15 грн (-15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,95 грн (-15 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін). Курс купівлі євро у відділеннях становить 50,95 грн (-15 коп.), а для карток – 51,32 грн (-13 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,58 грн (-27 коп.), а для карток – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (без змін), а для карток – 44,30 грн (-5 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,80 грн (-35 коп.), а для карток – по 52,20 грн (-10 коп.). Курс купівлі євро через ‘‘Мобільний Ощад’’ становить 51,50 грн (-5 коп.), а для карток – 51,40 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (+10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,90 грн (+10 коп.). Курс купівлі становить 44,50 грн (+10 коп.) за готівковим курсом та 44,60 грн (+10 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 51,90 грн (-40 коп.), а продати – по 51,20 грн (-40 коп.).

Monobank продає долари по 44,64 грн (-16 коп.), а купує – по 44,25 грн (-15 коп.). Євро продають по 52,06 грн (без змін), а купують – по 51,37 грн (-14 коп.).

Фото: курс валют у банках 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,58 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 44,60 грн, Monobank та ПриватБанк для карток – по 44,64 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток – 44,90 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,80 грн.

Далі йдуть ПУМБ – 51,90 грн, ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн, Monobank – 52,06 грн та ПриватБанк для карток – 52,08 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,60 грн.

Далі йдуть ПУМБ за готівковим курсом – 44,50 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,40 грн, Ощадбанк для карток – 44,30 грн та Monobank – 44,25 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,00 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – по 51,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,40 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карток – 51,32 грн та ПУМБ – 51,20 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,95 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні