Чи вплине поява банкноти 2000 грн на курс гривні: відповідь фінансового аналітика

Випуск банкноти 2000 гривень не є підставою очікувати автоматичного послаблення гривні. Водночас зміна валютного курсу може впливати на інфляцію через подорожчання імпортних товарів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

Головне:

Прямого зв’язку між появою 2000 грн і курсом гривні немає.

Курс та інфляція частково пов’язані.

Зміна курсу впливає на вартість імпортних товарів.

Для гривні важливою є динаміка внутрішніх цін і її купівельна спроможність.

Випуск банкноти номіналом 2000 гривень не є сигналом про майбутнє послаблення української валюти. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що прямого зв’язку між появою нового номіналу та можливими змінами офіційного чи готівкового курсу гривні немає.

Водночас він зазначив, що курс та інфляція певною мірою пов’язані між собою.

"Курс та інфляція пов’язані між собою, бо зміна курсу призводить до зростання імпортних товарів і впливає таким чином на інфляцію", – пояснив аналітик.

За його словами, для гривні важливе значення має не лише її співвідношення з іноземними валютами, а й те, як змінюються ціни всередині країни.

"Тобто купівельна спроможність саме гривні, а не долару або іншої валюти", – додав фінансовий аналітик.