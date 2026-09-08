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Доллар замер, евро дешевеет: курс НБУ на 9 сентября и какая может быть альтернатива сбережениям

17:33 08.09.2026 Вт
1 мин
Как изменился курс валют на среду?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар замер, евро дешевеет: курс НБУ на 9 сентября и какая может быть альтернатива сбережениям Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 9 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 сентября. Доллар сохранил предыдущие позиции, в то время как евро немного подешевел.

Сколько будут стоить доллар и евро и какую альтернативу валютным сбережениям назвал эксперт, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По состоянию на 9 сентября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,46 грн. В сравнении с предыдущим банковским днем курс американской валюты не изменился.

Официальный курс евро будет составлять 51,63 грн, что на 5 копеек меньше, чем 8 сентября, когда он был установлен на уровне 51,68 гривен.

Доллар замер, евро дешевеет: курс НБУ на 9 сентября и какая может быть альтернатива сбережениям

Фото: официальный курс валют НБУ на 9 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар дешевеет, а евро ниже 52 грн: курс валют в банках и обменниках на 8 сентября

Какую альтернативу валютным сбережениям советует эксперт

В сентябре альтернативой валютным сбережениям могут стать гривневые депозиты. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По его прогнозу, максимальные ставки по гривневым вкладам могут вырасти до 17,5% годовых.

По оценке эксперта, такой уровень доходности позволяет защитить сбережения от инфляции.

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