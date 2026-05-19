Долар тримає позиції, євро падає у ціні: курс на 20 травня та яка найвигідніша альтернатива валюті
Нацбанк України не змінив офіційний курс долара на 20 травня. Водночас євро після попереднього зростання подешевшав. Експерти ж радять українцям звернути увагу на гривневі депозити та ОВДП.
Яким буде курс завтра та що вигідніше за купівлю долара – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Долар не змінився: курс НБУ – 44,15 грн.
- Євро подешевшав: офіційний курс – 51,29 грн (-12 коп.).
- Депозит вигідніший за долар: валюта має зрости до 48 грн, щоб випередити вклад.
- Найкращий варіант для заощаджень зараз – гривневі ОВДП.
Курс валют НБУ
НБУ залишив офіційний курс долара на 20 травня без змін – 44,15 грн за долар.
Європейська валюта після попереднього зростання подешевшала на 12 копійок. Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 51,29 грн.
Курс валют НБУ на 20 травня (Інфографіка РБК-Україна)
Що зараз вигідніше – депозит чи долар
Засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у коментарі для РБК-Україна заявив, що проста купівля готівкового долара зараз є найменш вигідним варіантом для заощаджень.
За його словами, депозит у гривні під 13–15% річних після сплати податків дає близько 10% чистої дохідності.
"За нинішнього курсу це означає, що долар мав би зрости приблизно до 48 гривень за рік, щоб проста купівля валюти була вигіднішою за депозит", – пояснив експерт.
Ще вигіднішими, за словами Козака, залишаються гривневі ОВДП, адже вони приносять 15–16% річних без оподаткування доходу.
Таким чином, експерт назвав оптимальним варіантом для заощаджень саме ОВДП, другим за вигідністю – гривневий депозит, і лише потім – купівлю долара.