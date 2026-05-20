ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

09:16 20.05.2026 Ср
3 мин
Где сегодня самые выгодные условия для покупки валюты?
aimg Ирина Гамерская
Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Валютные качели в Украине утром 20 мая изменили свой вектор. Пока наличный доллар удерживает позиции, ведущие финучреждения страны вместе с обменниками переписали стоимость евро в сторону понижения.

Какие новые ценники выставили Ощадбанк, ПриватБанк и "Пумб" в кассах и мобильных приложениях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Долларовое мышление vs импорт из ЕС: как Украине балансировать между топ-валютами

Главное:

  • Затишье для доллара: Курс зафиксировался без изменений. Средняя цена продажи в банках составляет 44,38 грн. В ПриватБанке наличный доллар стоит 44,40 грн, в Ощадбанке (в приложении) - 44,35 грн, в Monobank - 44,43 грн, а самый высокий ценник удерживает "Пумб" - 44,50 грн.
  • Падение евро в банках: Валюта ЕС потеряла в среднем 10 коп. В кассах ПриватБанка и приложении Ощадбанка евро теперь можно купить по 51,70 грн. В Ощаде по карточному расчету курс упал до 51,85 грн.
  • Реакция Monobank: Цифровой банк срезал цену евро на 9 коп. - до 51,71 грн.
  • Ситуация в обменниках: Наличный рынок также откорректировал евро на -10 коп. (покупка в среднем по 51,60 грн). Доллар в обменниках остался незыблемым: покупка - 43,98 грн, сдать можно по 43,90 грн.

Курс валют в обменниках

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 20 мая составляет 43,98 (без изменений) гривен для покупки и 43,90 (без изменений) гривны - сдача валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,60 (-10 коп) гривен, а сдать - по 51,40 (-10 коп) гривен.

Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

Фото: курс валют на 20 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,38 (без изменений) гривны, а покупают - по 43,89 (+3 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а сдать - по 51,10 (без изменений) гривны.

Ощадбанк сегодня продает доллары в мобильном приложении по 44,35 (без изменений) гривны, а карточкой - 44,45 (без изменений) гривны. Евро в приложении стоит 51,70 (-10 коп) гривну, а безнал - 51,85 (-10 коп) гривну.

ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,40 (без изменений) гривны, а для карточек курс составляет 44,44 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,81 (без изменений) гривна.

"Пумб" в отделениях продает доллар по 44,50 (без изменений) гривны, а картой - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (без изменений) гривны, а евро - по 51,71 (-9 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самые дешевые предложения держат наличные обменники (43,98 грн). Среди банков лучшие условия в онлайн-приложениях: "Пумб" (44,30 грн) и мобильном Ощадбанке (44,35 грн).

Купить евро: Самый низкий ценник зафиксирован в обменниках (в среднем 51,60 грн). В кассах или приложениях выгодный курс действует в ПриватБанке, Ощадбанке (по 51,70 грн) и Monobank (51,71 грн)

Читайте также: Доллар держит позиции, евро падает в цене: курс НБУ на 20 мая и какая самая выгодная альтернатива валюте

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
В ISW объяснили, зачем Россия именно сейчас начала ядерные учения
В ISW объяснили, зачем Россия именно сейчас начала ядерные учения
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России