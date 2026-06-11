Долар закріпився вище 45 гривень: які курси валют встановили банки та обмінники 11 червня
Валютний ринок продовжує рухатися вгору. Долар у більшості великих банків уже закріпився вище психологічної позначки у 45 гривень, а євро зберігає висхідний тренд.
Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Долар в обмінниках: купівля – 45,00 грн (+5 коп.), продаж – 44,85 грн (+15 коп.).
- Євро в обмінниках: купівля – 52,35 грн (+5 коп.), продаж – 52,10 грн (+10 коп.).
- Долар закріпився вище 45 грн: більшість великих банків продають американську валюту дорожче психологічної позначки.
- Найдешевший долар серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 45,20 грн.
- Найвигідніший курс купівлі долара пропонує ПУМБ – 44,90 грн.
- Найдешевше євро можна купити в Monobank – за 52,33 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках продовжив зростання. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 45,00 гривні (+5 коп.), а продати – за 44,85 гривні (+15 коп.).
Євро також додав у ціні. Середній курс купівлі зріс на 5 копійок – до 52,35 гривні, а продажу – на 10 копійок, до 52,10 гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)
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Курс валют в банках
Більшість великих банків продовжили підвищувати курси продажу долара та євро. Американська валюта вже впевнено тримається вище позначки у 45 гривень.
ПриватБанк підняв курс продажу долара у відділеннях до 45,25 гривні (+10 коп.). Картковий курс залишився на рівні 45,24 гривні (без змін). Євро у відділеннях продають по 52,45 гривні (+10 коп.), а картковий курс становить 52,35 гривні (без змін).
Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,25 гривні (+10 коп.), а для карткових операцій – по 45,35 гривні (+10 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,35 гривні (+5 коп.), а картковий курс становить 52,45 гривні (+10 коп.).
''ПУМБ'' залишається одним із найдешевших банків для купівлі долара. За комерційним курсом американську валюту продають по 45,20 гривні (+20 коп.), тоді як у касах – по 45,40 гривні (+10 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,60 гривні (+10 коп.).
Monobank продає долар по 45,24 гривні (+3 коп.). Курс євро становить 52,33 гривні (-2 коп.), що наразі є одним із найвигідніших показників серед великих банків.
Фото: курс валют в банках (продаж) на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту?
Долар: найвигідніший курс продажу серед банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 45,20 грн (+20 коп.). У Monobank долар коштує 45,24 грн (+3 коп.), у ПриватБанку – 45,25 грн (+10 коп.).
Євро: найдешевше купити європейську валюту сьогодні можна в Monobank – 52,33 грн (-2 коп.). В Ощадбанку курс становить 52,35 грн (+5 коп.), у ПриватБанку – 52,45 грн (+10 коп.).
Де вигідніше продати валюту?
Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн (+40 коп.). В Ощадбанку валюту купують по 44,85 грн (+45 коп.), у Monobank – по 44,81 грн (+38 коп.).
Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Ощадбанку – по 51,75 грн (+55 коп.). У Monobank курс купівлі становить 51,74 грн (+39 коп.), а в ПриватБанку – 51,45 грн (+55 коп.).
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