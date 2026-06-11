Долар закріпився вище 45 гривень: які курси валют встановили банки та обмінники 11 червня

Валютний ринок продовжує рухатися вгору. Долар у більшості великих банків уже закріпився вище психологічної позначки у 45 гривень, а євро зберігає висхідний тренд.

Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар в обмінниках: купівля – 45,00 грн (+5 коп.), продаж – 44,85 грн (+15 коп.).

купівля – 45,00 грн (+5 коп.), продаж – 44,85 грн (+15 коп.). Євро в обмінниках: купівля – 52,35 грн (+5 коп.), продаж – 52,10 грн (+10 коп.).

купівля – 52,35 грн (+5 коп.), продаж – 52,10 грн (+10 коп.). Долар закріпився вище 45 грн: більшість великих банків продають американську валюту дорожче психологічної позначки.

більшість великих банків продають американську валюту дорожче психологічної позначки. Найдешевший долар серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 45,20 грн.

серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 45,20 грн. Найвигідніший курс купівлі долара пропонує ПУМБ – 44,90 грн.

пропонує ПУМБ – 44,90 грн. Найдешевше євро можна купити в Monobank – за 52,33 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках продовжив зростання. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 45,00 гривні (+5 коп.), а продати – за 44,85 гривні (+15 коп.).

Євро також додав у ціні. Середній курс купівлі зріс на 5 копійок – до 52,35 гривні, а продажу – на 10 копійок, до 52,10 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Більшість великих банків продовжили підвищувати курси продажу долара та євро. Американська валюта вже впевнено тримається вище позначки у 45 гривень.

ПриватБанк підняв курс продажу долара у відділеннях до 45,25 гривні (+10 коп.). Картковий курс залишився на рівні 45,24 гривні (без змін). Євро у відділеннях продають по 52,45 гривні (+10 коп.), а картковий курс становить 52,35 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,25 гривні (+10 коп.), а для карткових операцій – по 45,35 гривні (+10 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,35 гривні (+5 коп.), а картковий курс становить 52,45 гривні (+10 коп.).

''ПУМБ'' залишається одним із найдешевших банків для купівлі долара. За комерційним курсом американську валюту продають по 45,20 гривні (+20 коп.), тоді як у касах – по 45,40 гривні (+10 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,60 гривні (+10 коп.).

Monobank продає долар по 45,24 гривні (+3 коп.). Курс євро становить 52,33 гривні (-2 коп.), що наразі є одним із найвигідніших показників серед великих банків.

Фото: курс валют в банках (продаж) на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу серед банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 45,20 грн (+20 коп.). У Monobank долар коштує 45,24 грн (+3 коп.), у ПриватБанку – 45,25 грн (+10 коп.).

Євро: найдешевше купити європейську валюту сьогодні можна в Monobank – 52,33 грн (-2 коп.). В Ощадбанку курс становить 52,35 грн (+5 коп.), у ПриватБанку – 52,45 грн (+10 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,90 грн (+40 коп.). В Ощадбанку валюту купують по 44,85 грн (+45 коп.), у Monobank – по 44,81 грн (+38 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Ощадбанку – по 51,75 грн (+55 коп.). У Monobank курс купівлі становить 51,74 грн (+39 коп.), а в ПриватБанку – 51,45 грн (+55 коп.).