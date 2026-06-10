Історичний максимум долара та стабільний євро: курс на 11 червня та чи є альтернатива валюті

Національний банк України оновив офіційний курс валют на 11 червня: долар знову додав у ціні, оновивши історичний максимум, тоді як євро зберіг стабільність.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та які є альтернативи валюті для заощаджень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Новий рекорд: Офіційний курс долара від НБУ на 11 червня - 44,97 грн/долар (+15 копійок). Євро залишається стабільним на рівні 51,89 грн/євро.

Офіційний курс долара від НБУ на 11 червня - 44,97 грн/долар (+15 копійок). Євро залишається стабільним на рівні 51,89 грн/євро. Чи варто купувати валюту: Експерт наголошує, що купувати долари "за будь-яку ціну" немає підстав, оскільки ринок має запобіжники проти паніки.

Експерт наголошує, що купувати долари "за будь-яку ціну" немає підстав, оскільки ринок має запобіжники проти паніки. Гривневі інструменти: Депозити та ОВДП залишаються вигідними - максимальна дохідність може сягати 17,5% річних.

Депозити та ОВДП залишаються вигідними - максимальна дохідність може сягати 17,5% річних. Прогноз: Початок червня не обіцяє різких змін, ситуація на валютному ринку залишається стриманою та контрольованою.

Курс валют НБУ

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара до максимальних позначок. Так, завтра, 11 червня, долар додасть в ціні ще 15 копійок - офіційний курс на завтра становитиме 44,97 гривні.

Євро ж триматиме стабільні позиції. Курс валюти на завтра - 51,89 гривня (без змін).

Фото: курс валют НБУ на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гривня чи валюта?

Як зазначав у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, інфляція у 2026 році може становити 9,4%. Це не створює підстав для того, щоб купувати валюту за будь-яку ціну.

Натомість гривневі інструменти мають практичну перевагу:

Депозити та ОВДП забезпечують реальний фінансовий результат.

Дохідність: найпопулярнішими є вклади на 6-12 місяців. З урахуванням бонусів, максимальна дохідність може сягати 17,5% річних.

Підтримка: цьому сприяє облікова ставка НБУ у 15%, яка, за прогнозами, утримуватиметься до II кварталу 2027 року.

Курс долара на рівні 46-46,5 грнивень або інфляція 11-13% могли б змінити вигоду від гривневих вкладів, проте наразі ці показники розглядаються як межі ризику, а не основний прогноз.

Тож, Лєсовий зазначає, що початок червня навряд чи принесе гучні зміни на валютний ринок. Курсові коливання, ймовірно, будуть стриманими, а наявні запобіжники не дозволять короткочасним тривогам перетворитися на масштабну загрозу.