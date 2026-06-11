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Доллар закрепился выше 45 гривен: какие курсы валют установили банки и обменники 11 июня

11:15 11.06.2026 Чт
3 мин
Где сейчас самые выгодные курсы?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар закрепился выше 45 гривен: какие курсы валют установили банки и обменники 11 июня Фото: банки и обменники обновили курсы валют на 11 июня (РБК-Украина)
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Валютный рынок продолжает двигаться вверх. Доллар в большинстве крупных банков уже закрепился выше психологической отметки в 45 гривен, а евро сохраняет восходящий тренд.

Где сегодня выгоднее покупать и продавать валюту, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: покупка - 45,00 грн (+5 коп.), продажа - 44,85 грн (+15 коп.).
  • Евро в обменниках: покупка - 52,35 грн (+5 коп.), продажа - 52,10 грн (+10 коп.).
  • Доллар закрепился выше 45 грн: большинство крупных банков продают американскую валюту дороже психологической отметки.
  • Самый дешевый доллар среди банков продает ПУМБ по коммерческому курсу - 45,20 грн.
  • Самый выгодный курс покупки доллара предлагает ПУМБ - 44,90 грн.
  • Дешевле всего евро можно купить в Monobank - за 52,33 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках продолжил рост. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,00 гривны (+5 коп.), а продать - за 44,85 гривны (+15 коп.).

Евро также прибавил в цене. Средний курс покупки вырос на 5 копеек - до 52,35 гривны, а продажи - на 10 копеек, до 52,10 гривны.

Доллар закрепился выше 45 гривен: какие курсы валют установили банки и обменники 11 июня

Фото: курс валют в обменниках на 11 июня (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Большинство крупных банков продолжили повышать курсы продажи доллара и евро. Американская валюта уже уверенно держится выше отметки в 45 гривен.

ПриватБанк поднял курс продажи доллара в отделениях до 45,25 гривны (+10 коп.). Карточный курс остался на уровне 45,24 гривны (без изменений). Евро в отделениях продают по 52,45 гривны (+10 коп.), а карточный курс составляет 52,35 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,25 гривны (+10 коп.), а для карточных операций - по 45,35 гривны (+10 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,35 гривны (+5 коп.), а карточный курс составляет 52,45 гривны (+10 коп.).

''ПУМБ' ' остается одним из самых дешевых банков для покупки доллара. По коммерческому курсу американскую валюту продают по 45,20 гривны (+20 коп.), тогда как в кассах - по 45,40 гривны (+10 коп.). Евро в отделениях стоит 52,60 гривны (+10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,24 гривны (+3 коп.). Курс евро составляет 52,33 гривны (-2 коп.), что сейчас является одним из самых выгодных показателей среди крупных банков.

Доллар закрепился выше 45 гривен: какие курсы валют установили банки и обменники 11 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 11 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи среди банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 45,20 грн (+20 коп.). В Monobank доллар стоит 45,24 грн (+3 коп.), в ПриватБанке - 45,25 грн (+10 коп.).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту сегодня можно в Monobank - 52,33 грн (-2 коп.). В Ощадбанке курс составляет 52,35 грн (+5 коп.), в ПриватБанке - 52,45 грн (+10 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,90 грн (+40 коп.). В Ощадбанке валюту покупают по 44,85 грн (+45 коп.), в Monobank - по 44,81 грн (+38 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в Ощадбанке - по 51,75 грн (+55 коп.). В Monobank курс покупки составляет 51,74 грн (+39 коп.), а в ПриватБанке - 51,45 грн (+55 коп.).

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