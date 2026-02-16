Долар йде вгору: яким буде курс 17 лютого та чи є ризик у купівлі "старих" банкнот

Національний банк встановив нові показники курсу валют на вівторок, 17 лютого. Завтра як долар, так і євро додадуть в ціні.
Скільки коштуватиме валюта завтра, чи варто купувати "старі" долари та як виявити фальшивку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Фото: курс валют на 17 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Нацбанк встановив курс валют на 17 лютого на рівні 43,17 гривні (+7 коп) за долар та курс євро 51,16 гривня (+4 коп) за євро.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, згідно з роз'ясненням Федеральної резервної системи США, "100 доларів - завжди 100 доларів".
"Якщо у вас є на руках стодоларовий папірець, не має значення, якого року випуску, у вас зобов'язані його прийняти", - пояснив він.
Експерт також додав, що українці чомусь дивно сприймають "сині" чи "білі" долари. Але для цього підстав немає.
"Навіть обірвані долари, якщо лишаються ознаки платіжного документу, будуть прийняті у вас у всьому світі. 100 відсотків. Це тільки в Україні отакі, вибачте, будь ласка, "фортеля" витворяють з абсолютно нормальними купюрами", - додав він.
Щоб переконатися, що долари справжні, експерт радить звернутися до каси банка.
"На касі в банку перевірити будуть зобов'язані. Вони візьмуть якусь там оплату за послугу - це правда, але перевірять обов'язково", - додає Пендзин.
Якщо ж купюра виявиться фальшивою - банк вам її не поверне. Натомість буде повідомлено про цей факт службі безпеки банку, а потім поліції.
"І вас обов'язково запитають вже правоохоронні органи: де ви взяли фальшиву купюру", - пояснив він.