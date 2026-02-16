Доллар идет вверх: каким будет курс 17 февраля и есть ли риск в покупке "старых" банкнот

Национальный банк установил новые показатели курса валют на вторник, 17 февраля. Завтра как доллар, так и евро прибавят в цене.
Сколько будет стоить валюта завтра, стоит ли покупать "старые" доллары и как выявить фальшивку - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
Фото: курс валют на 17 февраля (инфографика РБК-Украина)
Нацбанк установил курс валют на 17 февраля на уровне 43,17 гривны (+7 коп) за доллар и курс евро 51,16 гривна (+4 коп) за евро.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, согласно разъяснению Федеральной резервной системы США, "100 долларов - всегда 100 долларов".
"Если у вас есть на руках стодолларовая бумажка, не имеет значения, какого года выпуска, у вас обязаны ее принять", - пояснил он.
Эксперт также добавил, что украинцы почему-то странно воспринимают "синие" или "белые" доллары. Но для этого оснований нет.
"Даже оборванные доллары, если остаются признаки платежного документа, будут приняты у вас во всем мире. 100 процентов. Это только в Украине такие, извините, пожалуйста, "фортели" вытворяют с абсолютно нормальными купюрами", - добавил он.
Чтобы убедиться, что доллары настоящие, эксперт советует обратиться в кассу банка.
"На кассе в банке проверить будут обязаны. Они возьмут какую-то там оплату за услугу - это правда, но проверят обязательно", - добавляет Пендзин.
Если же купюра окажется фальшивой - банк вам ее не вернет. Вместо этого будет сообщено об этом факте службе безопасности банка, а затем полиции.
"И вас обязательно спросят уже правоохранительные органы: где вы взяли фальшивую купюру", - пояснил он.