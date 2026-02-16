ua en ru
Долар йде вгору: яким буде курс 17 лютого та чи є ризик у купівлі "старих" банкнот

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 18:34
Долар йде вгору: яким буде курс 17 лютого та чи є ризик у купівлі "старих" банкнот Фото: яким буде курс валют 17 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Національний банк встановив нові показники курсу валют на вівторок, 17 лютого. Завтра як долар, так і євро додадуть в ціні.

Скільки коштуватиме валюта завтра, чи варто купувати "старі" долари та як виявити фальшивку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Долари 1996 року треба здати? Чи дійсно ці купюри проблемні

Головне:

  • Офіційний курс: НБУ підвищив долар до 43,17 грн (+7 коп.), а євро - до 51,16 грн (+4 коп.).
  • Аксіома ФРС: 100 доларів будь-якого року випуску - це завжди 100 доларів. В Україні зобов’язані приймати всі справжні купюри.
  • Позиція експертів: Проблеми з прийомом "старих" доларів не мають законних підстав.
  • Перевірка: Найбезпечніший спосіб переконатися у справжності валюти - звернутися до каси банку.

Долар йде вгору: яким буде курс 17 лютого та чи є ризик у купівлі &quot;старих&quot; банкнот

Фото: курс валют на 17 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс валют на 17 лютого на рівні 43,17 гривні (+7 коп) за долар та курс євро 51,16 гривня (+4 коп) за євро.

Чи варто купувати "старі" долари?

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, згідно з роз'ясненням Федеральної резервної системи США, "100 доларів - завжди 100 доларів".

"Якщо у вас є на руках стодоларовий папірець, не має значення, якого року випуску, у вас зобов'язані його прийняти", - пояснив він.

Експерт також додав, що українці чомусь дивно сприймають "сині" чи "білі" долари. Але для цього підстав немає.

"Навіть обірвані долари, якщо лишаються ознаки платіжного документу, будуть прийняті у вас у всьому світі. 100 відсотків. Це тільки в Україні отакі, вибачте, будь ласка, "фортеля" витворяють з абсолютно нормальними купюрами", - додав він.

Як перевірити справжність доларів?

Щоб переконатися, що долари справжні, експерт радить звернутися до каси банка.

"На касі в банку перевірити будуть зобов'язані. Вони візьмуть якусь там оплату за послугу - це правда, але перевірять обов'язково", - додає Пендзин.

Якщо ж купюра виявиться фальшивою - банк вам її не поверне. Натомість буде повідомлено про цей факт службі безпеки банку, а потім поліції.

"І вас обов'язково запитають вже правоохоронні органи: де ви взяли фальшиву купюру", - пояснив він.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

