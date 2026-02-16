ua en ru
Доллар идет вверх: каким будет курс 17 февраля и есть ли риск в покупке "старых" банкнот

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 18:34
Доллар идет вверх: каким будет курс 17 февраля и есть ли риск в покупке "старых" банкнот Фото: каким будет курс валют 17 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Национальный банк установил новые показатели курса валют на вторник, 17 февраля. Завтра как доллар, так и евро прибавят в цене.

Сколько будет стоить валюта завтра, стоит ли покупать "старые" доллары и как выявить фальшивку - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Официальный курс: НБУ повысил доллар до 43,17 грн (+7 коп.), а евро - до 51,16 грн (+4 коп.).
  • Аксиома ФРС: 100 долларов любого года выпуска - это всегда 100 долларов. В Украине обязаны принимать все настоящие купюры.
  • Позиция экспертов: Проблемы с приемом "старых" долларов не имеют законных оснований.
  • Проверка: Самый безопасный способ убедиться в подлинности валюты - обратиться в кассу банка.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс валют на 17 февраля на уровне 43,17 гривны (+7 коп) за доллар и курс евро 51,16 гривна (+4 коп) за евро.

Стоит ли покупать "старые" доллары?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, согласно разъяснению Федеральной резервной системы США, "100 долларов - всегда 100 долларов".

"Если у вас есть на руках стодолларовая бумажка, не имеет значения, какого года выпуска, у вас обязаны ее принять", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что украинцы почему-то странно воспринимают "синие" или "белые" доллары. Но для этого оснований нет.

"Даже оборванные доллары, если остаются признаки платежного документа, будут приняты у вас во всем мире. 100 процентов. Это только в Украине такие, извините, пожалуйста, "фортели" вытворяют с абсолютно нормальными купюрами", - добавил он.

Как проверить подлинность долларов?

Чтобы убедиться, что доллары настоящие, эксперт советует обратиться в кассу банка.

"На кассе в банке проверить будут обязаны. Они возьмут какую-то там оплату за услугу - это правда, но проверят обязательно", - добавляет Пендзин.

Если же купюра окажется фальшивой - банк вам ее не вернет. Вместо этого будет сообщено об этом факте службе безопасности банка, а затем полиции.

"И вас обязательно спросят уже правоохранительные органы: где вы взяли фальшивую купюру", - пояснил он.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

