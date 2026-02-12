Долар впав нижче психологічної відмітки, євро йде вниз: курс на 13 лютого і на що він впливає

Нацбанк встановив курс валют на 13 лютого. Після зростання на цьому тижні євро впевнено падає, долар також втрачає позиції.
Яким буде курс долара та євро завтра і як це впливає на життя українців - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти
Головне:
Фото: курс валют на 13 лютого (інфографіка РБК-Україна)
За даними Нацбанку, 13 лютого курс долара встановлено на рівні 42,99 гривні, що на 4 копійки дешевше, ніж сьогодні.
Євро також втрачає позиції. На завтра курс європейської валюти встановлено на рівні 51,03 гривні, що на 17 копійок нижче за сьогодні.
Багато хто вважає, що офіційні цифри Нацбанку цікаві лише банкірам чи імпортерам. Проте, як пояснила РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, це показник, який прямо впливає на повсякденне життя кожної родини.
"В першу чергу, офіційний курс НБУ впливає на курс у банках. Він суттєво визначає ціни на товари, навіть якщо ви не займаєтесь бізнесом", - зазначає експерт.