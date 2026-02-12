Доллар упал ниже психологической отметки, евро идет вниз: курс на 13 февраля и на что он влияет

Главное:

Доллар просел: НБУ установил курс на уровне 42,99 грн, что на 4 копейки меньше предыдущего показателя.

НБУ установил курс на уровне 42,99 грн, что на 4 копейки меньше предыдущего показателя. Евро стремительно падает: Европейская валюта подешевела сразу на 17 копеек - до 51,03 грн.

Европейская валюта подешевела сразу на 17 копеек - до 51,03 грн. Психологический эффект: Валюта отступила от пиковых значений недели.

Валюта отступила от пиковых значений недели. Почему это важно: От этих цифр зависят не только обменники, но и будущие цены на топливо, лекарства и технику.

Фото: курс валют на 13 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

По данным Нацбанка, 13 февраля курс доллара установлен на уровне 42,99 гривны, что на 4 копейки дешевле, чем сегодня.

Евро также теряет позиции. На завтра курс европейской валюты установлен на уровне 51,03 гривны, что на 17 копеек ниже сегодняшнего дня.

Почему официальный курс НБУ важен для каждого?

Многие считают, что официальные цифры Нацбанка интересны только банкирам или импортерам. Однако, как пояснила РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская, это показатель, который прямо влияет на повседневную жизнь каждой семьи.

"В первую очередь, официальный курс НБУ влияет на курс в банках. Он существенно определяет цены на товары, даже если вы не занимаетесь бизнесом", - отмечает эксперт.

На что именно влияют колебания курса: