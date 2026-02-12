Доллар упал ниже психологической отметки, евро идет вниз: курс на 13 февраля и на что он влияет

Нацбанк установил курс валют на 13 февраля. После роста на этой неделе евро уверенно падает, доллар также теряет позиции.
Каким будет курс доллара и евро завтра и как это влияет на жизнь украинцев - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: курс валют на 13 февраля (инфографика РБК-Украина)
По данным Нацбанка, 13 февраля курс доллара установлен на уровне 42,99 гривны, что на 4 копейки дешевле, чем сегодня.
Евро также теряет позиции. На завтра курс европейской валюты установлен на уровне 51,03 гривны, что на 17 копеек ниже сегодняшнего дня.
Многие считают, что официальные цифры Нацбанка интересны только банкирам или импортерам. Однако, как пояснила РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская, это показатель, который прямо влияет на повседневную жизнь каждой семьи.
"В первую очередь, официальный курс НБУ влияет на курс в банках. Он существенно определяет цены на товары, даже если вы не занимаетесь бизнесом", - отмечает эксперт.