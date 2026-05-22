Долар вийшов на новий максимум, євро росте: НБУ оновив курс валют на 25 травня

Нацбанк третій день поспіль підвищує долар до максимуму. На понеділок курс встановлено на рекордному рівні у 44,26 гривні.
Яким буде курс валют у понеділок, 25 травня та чому не потрібно намагатисся заробити на валютних коливаннях – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ оновив офіційні курси валют на 25 травня, зафіксувавши подальше зростання долара та євро. Долар вийшов на новий локальний максимум і становить 44,26 грн, піднявшись із 44,23 грн (+3 коп).
Євро також зріс – до 51,33 грн проти 51,30 грн раніше (+3 коп).
Загальна динаміка свідчить про помірне посилення іноземних валют відносно гривні.
Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі для РБК-Україна зазначив, що спроби заробити на коливаннях крос-курсу євро/долар для більшості громадян є малоефективними.
За його словами, ключова проблема полягає у спреді між купівлею та продажем валюти в банках і обмінниках, який фактично ''з’їдає'' потенційний прибуток.
Він також наголосив, що валютний ринок є глобальним і формується великими фінансовими гравцями, тому приватним особам складно отримати стабільний дохід від таких операцій.
Натомість банкір радить українцям орієнтуватися не на спекуляції, а на диверсифікацію заощаджень між доларом і євро залежно від майбутніх витрат.