RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар вышел на новый максимум, евро растет: НБУ обновил курс валют на 25 мая

16:15 22.05.2026 Пт
2 мин
Официальные курсы доллара и евро снова повысились, а банкир объяснил риски попыток заработка на валютных колебаниях
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро (Getty Images)

Нацбанк третий день подряд повышает доллар до максимума. На понедельник курс установлен на рекордном уровне в 44,26 гривны.

Каким будет курс валют в понедельник, 25 мая и почему не нужно пытаться заработать на валютных колебаниях - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Законно ли менять "старые" доллары по более низкому курсу: четкий ответ Нацбанка

Главное:

  • Доллар вырос с 44,23 грн до 44,26 грн и обновил локальный максимум.
  • Евро повысился с 51,30 грн до 51,33 грн.
  • Обе валюты демонстрируют умеренный рост.
  • Эксперт советует не спекулировать на разнице курса доллара и евро.

Курс валют НБУ

НБУ обновил официальные курсы валют на 25 мая, зафиксировав дальнейший рост доллара и евро. Доллар вышел на новый локальный максимум и составляет 44,26 грн, поднявшись с 44,23 грн (+3 коп).

Евро также вырос - до 51,33 грн против 51,30 грн ранее (+3 коп).

Общая динамика свидетельствует об умеренном усилении иностранных валют по отношению к гривне.

Курс валют НБУ на 25 мая (Инфографика РБК-Украина)

Почему не стоит зарабатывать на колебаниях доллара и евро

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии для РБК-Украина отметил, что попытки заработать на колебаниях кросс-курса евро/доллар для большинства граждан являются малоэффективными.

По его словам, ключевая проблема заключается в спреде между покупкой и продажей валюты в банках и обменниках, который фактически ''съедает'' потенциальную прибыль.

Он также отметил, что валютный рынок является глобальным и формируется крупными финансовыми игроками, поэтому частным лицам сложно получить стабильный доход от таких операций.

Зато банкир советует украинцам ориентироваться не на спекуляции, а на диверсификацию сбережений между долларом и евро в зависимости от будущих расходов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс евро