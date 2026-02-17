Долар вище 43 і росте: що чекати від курсу завтра та кому в Україні валюту не продадуть

Національний банк України встановив новий офіційний курс на 18 лютого, за яким долар США додав у вартості та закріпився вище психологічної позначки у 43 гривні.
Скільки коштуватиме валюта завтра, чи всім доступна послуга обміну та що робити, якщо передумав купувати - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: курс долара на 18 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Нацбанк оновив курс валют на завтра, продовжуючи підвищувати вартість долара. Так, на завтра курс долара встановлено на рівні 43,25 (+8 коп.) гривень. Євро ж залишається без змін - 51,16 гривню.
Як повідомляється на сайті ПриватБанку, на купівлю доларів є вікові обмеження. Так, користуватися послугою обміну валют можуть тільки клієнти від 18 років.
Разом з тим, при купівлі валюти на суму до 400 тисяч гривень документи не потрібні. А ось більші суми вже потребують підтвердження доходу та паспорта.
У банку доступна операція "сторно". Це офіційне банківське правило про те, як скасувати обмін валюти та повернути свої гроші назад, якщо ви передумали.
Які умови для повернення?
Щоб касир погодився все скасувати, мають збігтися три умови:
Чи треба писати заяву?
Ні, письмова заява не потрібна. Достатньо вашої усної вимоги ("Я передумав, поверніть мої гроші") та пред'явлення чека.