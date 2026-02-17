Доллар выше 43 и растет: что ждать от курса завтра и кому в Украине валюту не продадут

Главное:

Фото: курс доллара на 18 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют: НБУ

Нацбанк обновил курс валют на завтра, продолжая повышать стоимость доллара. Так, на завтра курс доллара установлен на уровне 43,25 (+8 коп.) гривен. Евро же остается без изменений - 51,16 гривну.

Кому не продадут валюту?

Как сообщается на сайте ПриватБанка, на покупку долларов есть возрастные ограничения. Так, пользоваться услугой обмена валют могут только клиенты от 18 лет.

Вместе с тем, при покупке валюты на сумму до 400 тысяч гривен документы не нужны. А вот более крупные суммы уже требуют подтверждения дохода и паспорта.

Можно ли отменить обмен валют?

В банке доступна операция "сторно". Это официальное банковское правило о том, как отменить обмен валюты и вернуть свои деньги обратно, если вы передумали.

Какие условия для возврата?

Чтобы кассир согласился все отменить, должны совпасть три условия:

Время: У вас есть только 15 минут после того, как вы отошли от окошка. Если прошло 16 минут - операцию отменить невозможно.

У вас есть только 15 минут после того, как вы отошли от окошка. Если прошло 16 минут - операцию отменить невозможно. Чек: У вас на руках обязательно должен быть кассовый документ (чек), который вам только что выдали.

У вас на руках обязательно должен быть кассовый документ (чек), который вам только что выдали. Место: Вернуть деньги можно только в той же кассе, где вы их меняли. Вы не можете купить доллары в одном отделении, а через 5 минут попытаться сделать "сторно" в другом.

Надо ли писать заявление?

Нет, письменное заявление не нужно. Достаточно вашего устного требования ("Я передумал, верните мои деньги") и предъявления чека.