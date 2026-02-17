Доллар выше 43 и растет: что ждать от курса завтра и кому в Украине валюту не продадут

Национальный банк Украины установил новый официальный курс на 18 февраля, по которому доллар США прибавил в стоимости и закрепился выше психологической отметки в 43 гривны.
Сколько будет стоить валюта завтра, всем ли доступна услуга обмена и что делать, если передумал покупать - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк обновил курс валют на завтра, продолжая повышать стоимость доллара. Так, на завтра курс доллара установлен на уровне 43,25 (+8 коп.) гривен. Евро же остается без изменений - 51,16 гривну.
Как сообщается на сайте ПриватБанка, на покупку долларов есть возрастные ограничения. Так, пользоваться услугой обмена валют могут только клиенты от 18 лет.
Вместе с тем, при покупке валюты на сумму до 400 тысяч гривен документы не нужны. А вот более крупные суммы уже требуют подтверждения дохода и паспорта.
В банке доступна операция "сторно". Это официальное банковское правило о том, как отменить обмен валюты и вернуть свои деньги обратно, если вы передумали.
Какие условия для возврата?
Чтобы кассир согласился все отменить, должны совпасть три условия:
Надо ли писать заявление?
Нет, письменное заявление не нужно. Достаточно вашего устного требования ("Я передумал, верните мои деньги") и предъявления чека.