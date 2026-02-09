ua en ru
Долар вище 43, а євро за 51: де найкращий курс 9 лютого у ПриватБанку, Моно чи обмінниках

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 12:35
Долар вище 43, а євро за 51: де найкращий курс 9 лютого у ПриватБанку, Моно чи обмінниках Фото: акутальний курс валют на 9 лютого (РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Обмінники та банки вранці 9 лютого оновили курс валют. Різниця між курсом у касах банків та картковими розрахунками стає дедалі відчутнішою.

Скільки сьогодні коштує валюта в ПриватБанку, Монобанку та інших провідних банках країни та де дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс в обмінниках: долар - 43,10 грн, євро - 51,20 грн.
  • Найдешевший долар: в обмінниках (43,10) та касах Привату й Райффайзену (43,20).
  • Найдешевше євро: у касі Райффайзен Банку (51,10) та ПриватБанку (51,15).
  • Карткові курси: найвигідніші у ПУМБ (долар - 43,20) та monobank (євро - 51,27).

Фото: курс валют в обмінниках на 9 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Показники в касах банків та в обмінних пунктах дещо різняться, проте загальна тенденція вказує на закріплення долара вище позначки у 43 гривні.

Курс валют в обмінника

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках сьогодні встановлено на рівні 43,10 гривень при покупці та 43,00 при продажі. Євро ж в обмінниках сьогодні можна купити за 51,20 гривень, а продавати - за 51,02 гривню.

Курс валют в банках

Поки обмінники тримають курс продажу долара на рівні 43,10 грн, великі банки пропонують свої умови, які суттєво відрізняються залежно від того, чи купуєте ви готівку в касі, чи проводите операцію через картку.

У ПриватБанку готівковий долар у касі можна купити за 43,20 грн, тоді як курс для карткових операцій трохи вищий - 43,29 грн. Євро в касах банку торгується по 51,15 грн, а на картці - по 51,28 грн.

Ощадбанк встановив схожі показники: долар у касі коштує 43,30 грн (картка - 43,40 грн), а євро - 51,30 грн у касі проти 51,40 грн за безготівковий розрахунок.

Популярний серед користувачів monobank сьогодні пропонує долар по 43,28 грн, а євро можна придбати за курсом 51,27 грн.

У банку ПУМБ долар у касі обійдеться у 43,40 грн, при цьому курс на картку виглядає привабливішим - 43,20 грн. Євро в касах цього банку продають по 51,30 грн.

Райффайзен Банк сьогодні демонструє найбільший розрив між курсами. Якщо в касі долар продають по 43,20 грн, то картковий курс значно вищий - 43,57 грн. Схожа ситуація і з євро: 51,10 грн у касі проти 51,57 грн при розрахунку карткою.

Де дешевше купити долар?

Найвигідніший курс продажу (ціна для вас) наразі у обмінників та ПриватБанку:

  • В обмінниках: 43,10 грн - це найнижча ціна серед усіх представлених варіантів.
  • У банках (каса): 43,20 грн у ПриватБанку та Райффайзен Банку.
  • На картку: Найдешевше вийде у ПУМБ - 43,20 грн.

Де дешевше купити євро?

Тут лідером за вигодою також є обмінники:

  • В обмінниках: 51,20 грн.
  • У банках (каса): Найдешевше в Райффайзені (51,10 грн) та ПриватБанку (51,15 грн).
  • На картку: Найвигідніший курс у monobank - 51,27 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

