Главная » Бизнес » Финансы

Доллар выше 43, а евро по 51: где лучший курс 9 февраля в ПриватБанке, Моно или обменниках

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 12:35
Доллар выше 43, а евро по 51: где лучший курс 9 февраля в ПриватБанке, Моно или обменниках Фото: акутальный курс валют на 9 февраля (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Обменники и банки утром 9 февраля обновили курс валют. Разница между курсом в кассах банков и карточными расчетами становится все более ощутимой.

Сколько сегодня стоит валюта в ПриватБанке, Монобанке и других ведущих банках страны и где дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллары 1996 года надо сдать? Действительно ли эти купюры проблемные

Главное:

  • Курс в обменниках: доллар - 43,10 грн, евро - 51,20 грн.
  • Самый дешевый доллар: в обменниках (43,10) и кассах Привата и Райффайзена (43,20).
  • Дешевле всего евро: в кассе Райффайзен Банка (51,10) и ПриватБанка (51,15).
  • Карточные курсы: самые выгодные в ПУМБ (доллар - 43,20) и monobank (евро - 51,27).

Доллар выше 43, а евро по 51: где лучший курс 9 февраля в ПриватБанке, Моно или обменниках

Фото: курс валют в обменниках на 9 февраля (инфографика РБК-Украина)

Показатели в кассах банков и в обменных пунктах несколько различаются, однако общая тенденция указывает на закрепление доллара выше отметки в 43 гривны.

Курс валют в обменнике

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках сегодня установлен на уровне 43,10 гривен при покупке и 43,00 при продаже. Евро же в обменниках сегодня можно купить за 51,20 гривен, а продавать - за 51,02 гривну.

Курс валют в банках

Пока обменники держат курс продажи доллара на уровне 43,10 грн, крупные банки предлагают свои условия, которые существенно отличаются в зависимости от того, покупаете ли вы наличные в кассе или проводите операцию через карту.

Фото: курс валют в банках на 9 февраля (инфографика РБК-Украина)

В ПриватБанке наличный доллар в кассе можно купить за 43,20 грн, тогда как курс для карточных операций немного выше - 43,29 грн. Евро в кассах банка торгуется по 51,15 грн, а на карте - по 51,28 грн.

Ощадбанк установил похожие показатели: доллар в кассе стоит 43,30 грн (карта - 43,40 грн), а евро - 51,30 грн в кассе против 51,40 грн за безналичный расчет.

Популярный среди пользователей monobank сегодня предлагает доллар по 43,28 грн, а евро можно приобрести по курсу 51,27 грн.

В банке ПУМБ доллар в кассе обойдется в 43,40 грн, при этом курс на карту выглядит более привлекательным - 43,20 грн. Евро в кассах этого банка продают по 51,30 грн.

Райффайзен Банк сегодня демонстрирует самый большой разрыв между курсами. Если в кассе доллар продают по 43,20 грн, то карточный курс значительно выше - 43,57 грн. Похожая ситуация и с евро: 51,10 грн в кассе против 51,57 грн при расчете картой.

Где дешевле купить доллар?

Самый выгодный курс продажи (цена для вас) сейчас у обменников и ПриватБанка:

  • В обменниках: 43,10 грн - это самая низкая цена среди всех представленных вариантов.
  • В банках (касса): 43,20 грн в ПриватБанке и Райффайзен Банке.
  • На карту: Дешевле всего получится в ПУМБ - 43,20 грн.

Где дешевле купить евро?

Здесь лидером по выгоде также являются обменники:

  • В обменниках: 51,20 грн.
  • В банках (касса): Дешевле всего в Райффайзене (51,10 грн) и ПриватБанке(51,15 грн).
  • На карту: Самый выгодный курс в monobank - 51,27 грн.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

