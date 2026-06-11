Долар відступив від максимуму: курс валют НБУ на 12 червня та чому ринок важко передбачити

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Долар НБУ: 44,92 грн (-5 коп.).

44,92 грн (-5 коп.). Євро НБУ: 51,83 грн (-6 коп.).

51,83 грн (-6 коп.). Обидві валюти дещо відступили після нещодавнього зростання.

НБУ продовжує політику ''керованої гнучкості'' та ''конструктивної невизначеності''.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 12 червня, офіційний курс долара на рівні 44,92 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 5 копійок.

Офіційний курс євро також знизився. Європейська валюта коштує 51,83 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.

Таким чином, після кількох днів зростання обидві валюти дещо скоригувалися вниз, хоча залишаються поблизу високих рівнів останніх тижнів.

Курс валют НБУ на 12 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому курс часто рухається непередбачувано

Засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак пояснює, що така поведінка валютного ринку пов’язана з підходом, який Нацбанк використовує вже кілька років.

За його словами, регулятор дотримується політики ''керованої гнучкості'' та ''конструктивної невизначеності''. Головна мета цієї стратегії – зробити валютний ринок менш прогнозованим для спекулянтів.

''Нацбанк уже протягом трьох років дотримується політики керованої гнучкості та конструктивної невизначеності. Мета такої стратегії – не дати ринку можливості прогнозувати курс'', – зазначив Козак у коментарі РБК-Україна.

Експерт звертає увагу, що інколи попит на міжбанківському ринку може знижуватися, а долар при цьому дорожчає. Бувають і протилежні ситуації.

За словами Козака, такі дії є частиною стратегії НБУ, спрямованої на те, щоб учасники ринку не могли заробляти на передбачуваних курсових коливаннях.

Чого чекати далі

Попри поточне незначне зниження офіційних курсів, ситуація на валютному ринку залишається залежною від рішень Нацбанку, обсягів міжнародної допомоги та загальної економічної ситуації.

Водночас експерти зазначають, що політика регулятора наразі спрямована на недопущення різких курсових коливань, а тому суттєві стрибки долара чи євро найближчим часом виглядають малоймовірними.