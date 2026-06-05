Долар відступив, євро подешевшав: курс валют НБУ на 8 червня та чи можливе подальше зростання

Національний банк України скоригував офіційний курс валют на 8 червня. Долар та євро подешевшали після зростання впродовж тижня.
Який актуальний курс встановив Нацбанк перед вихідними та чи ймовірне подальше зростання долара, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
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НБУ на понеділок, 8 червня, встановив офіційний курс долара на рівні 44,35 грн за долар. Порівняно з показником на 5 червня, американська валюта подешевшала на 2 копійки.
Офіційний курс євро також знизився. Якщо 5 червня він становив 51,66 грн, то на 8 червня НБУ встановив його на рівні 51,63 грн за євро. Зниження склало 3 копійки.
Після кількох днів зростання обидві валюти перейшли до незначної корекції.
Курс валют НБУ на 8 червня (Інфографіка РБК-Україна)
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Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для РБК-Україна пояснив, що зараз на курс гривні впливають не лише внутрішні чинники, а й ситуація на світовому валютному ринку.
За його словами, Нацбанк дедалі більше враховує співвідношення євро та долара. Якщо долар зміцнюється відносно євро на міжнародних ринках, це може позначатися і на його курсі до гривні.
Експерт наголошує, що українцям варто стежити не лише за доларом, а й за євро, адже значна частина зовнішньої торгівлі, міжнародної допомоги та державного боргу пов’язана саме з європейською валютою.
За словами Шевчишина, курс у районі 44,50 грн за долар є цілком реалістичним сценарієм.
''44,50 гривні за долар ми можемо побачити доволі легко у випадку зміцнення долара на світовому ринку'', – зазначив аналітик.
Водночас позначка 45 грн за долар наразі виглядає малоймовірною.
Експерт пояснює, що для такого руху потрібні серйозні негативні фактори – наприклад, суттєве скорочення міжнародної підтримки України або інші сильні зовнішні шоки.
Крім того, історично червень залишається одним із найспокійніших місяців для гривні. За словами Шевчишина, за останні десятиліття українська валюта в червні частіше зміцнювалася, ніж слабшала, а різкі девальваційні рухи для цього періоду не характерні.