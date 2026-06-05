Долар відступив, євро подешевшав: курс валют НБУ на 8 червня та чи можливе подальше зростання

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Долар знизився на 2 копійки – до 44,35 грн.

Євро подешевшав на 3 копійки – до 51,63 грн.

Минулого тижня долар кілька днів поспіль оновлював локальні максимуми.

Аналітик допускає підйом курсу до 44,50 грн

Досягнення позначки 45 грн поки не входить до базового сценарію.

Курс валют НБУ

НБУ на понеділок, 8 червня, встановив офіційний курс долара на рівні 44,35 грн за долар. Порівняно з показником на 5 червня, американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 5 червня він становив 51,66 грн, то на 8 червня НБУ встановив його на рівні 51,63 грн за євро. Зниження склало 3 копійки.

Після кількох днів зростання обидві валюти перейшли до незначної корекції.

Курс валют НБУ на 8 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому долар зростав останніми днями

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для РБК-Україна пояснив, що зараз на курс гривні впливають не лише внутрішні чинники, а й ситуація на світовому валютному ринку.

За його словами, Нацбанк дедалі більше враховує співвідношення євро та долара. Якщо долар зміцнюється відносно євро на міжнародних ринках, це може позначатися і на його курсі до гривні.

Експерт наголошує, що українцям варто стежити не лише за доларом, а й за євро, адже значна частина зовнішньої торгівлі, міжнародної допомоги та державного боргу пов’язана саме з європейською валютою.

Чи може долар досягти 45 гривень

За словами Шевчишина, курс у районі 44,50 грн за долар є цілком реалістичним сценарієм.

''44,50 гривні за долар ми можемо побачити доволі легко у випадку зміцнення долара на світовому ринку'', – зазначив аналітик.

Водночас позначка 45 грн за долар наразі виглядає малоймовірною.

Експерт пояснює, що для такого руху потрібні серйозні негативні фактори – наприклад, суттєве скорочення міжнародної підтримки України або інші сильні зовнішні шоки.

Крім того, історично червень залишається одним із найспокійніших місяців для гривні. За словами Шевчишина, за останні десятиліття українська валюта в червні частіше зміцнювалася, ніж слабшала, а різкі девальваційні рухи для цього періоду не характерні.