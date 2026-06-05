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Долар відступив, євро подешевшав: курс валют НБУ на 8 червня та чи можливе подальше зростання

16:30 05.06.2026 Пт
2 хв
Американська валюта перейшла до корекції після серії оновлень локальних максимумів
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: НБУ незначно знизив офіційний курс долара та євро на початок нового тижня (Getty Images)

Національний банк України скоригував офіційний курс валют на 8 червня. Долар та євро подешевшали після зростання впродовж тижня.

Який актуальний курс встановив Нацбанк перед вихідними та чи ймовірне подальше зростання долара, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар знизився на 2 копійки – до 44,35 грн.
  • Євро подешевшав на 3 копійки – до 51,63 грн.
  • Минулого тижня долар кілька днів поспіль оновлював локальні максимуми.
  • Аналітик допускає підйом курсу до 44,50 грн
  • Досягнення позначки 45 грн поки не входить до базового сценарію.

Курс валют НБУ

НБУ на понеділок, 8 червня, встановив офіційний курс долара на рівні 44,35 грн за долар. Порівняно з показником на 5 червня, американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 5 червня він становив 51,66 грн, то на 8 червня НБУ встановив його на рівні 51,63 грн за євро. Зниження склало 3 копійки.

Після кількох днів зростання обидві валюти перейшли до незначної корекції.

Курс валют НБУ на 8 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар зростав останніми днями

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для РБК-Україна пояснив, що зараз на курс гривні впливають не лише внутрішні чинники, а й ситуація на світовому валютному ринку.

За його словами, Нацбанк дедалі більше враховує співвідношення євро та долара. Якщо долар зміцнюється відносно євро на міжнародних ринках, це може позначатися і на його курсі до гривні.

Експерт наголошує, що українцям варто стежити не лише за доларом, а й за євро, адже значна частина зовнішньої торгівлі, міжнародної допомоги та державного боргу пов’язана саме з європейською валютою.

Чи може долар досягти 45 гривень

За словами Шевчишина, курс у районі 44,50 грн за долар є цілком реалістичним сценарієм.

''44,50 гривні за долар ми можемо побачити доволі легко у випадку зміцнення долара на світовому ринку'', – зазначив аналітик.

Водночас позначка 45 грн за долар наразі виглядає малоймовірною.

Експерт пояснює, що для такого руху потрібні серйозні негативні фактори – наприклад, суттєве скорочення міжнародної підтримки України або інші сильні зовнішні шоки.

Крім того, історично червень залишається одним із найспокійніших місяців для гривні. За словами Шевчишина, за останні десятиліття українська валюта в червні частіше зміцнювалася, ніж слабшала, а різкі девальваційні рухи для цього періоду не характерні.

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