Доллар отступил, евро подешевел: курс валют НБУ на 8 июня и возможен ли дальнейший рост

Национальный банк Украины скорректировал официальный курс валют на 8 июня. Доллар и евро подешевели после роста в течение недели.
Какой актуальный курс установил Нацбанк перед выходными и вероятен ли дальнейший рост доллара, - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ на понедельник, 8 июня, установил официальный курс доллара на уровне 44,35 грн за доллар. По сравнению с показателем на 5 июня, американская валюта подешевела на 2 копейки.
Официальный курс евро также снизился. Если 5 июня он составлял 51,66 грн, то на 8 июня НБУ установил его на уровне 51,63 грн за евро. Снижение составило 3 копейки.
После нескольких дней роста обе валюты перешли к незначительной коррекции.
Курс валют НБУ на 8 июня (Инфографика РБК-Украина)
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для РБК-Украина объяснил, что сейчас на курс гривны влияют не только внутренние факторы, но и ситуация на мировом валютном рынке.
По его словам, Нацбанк все больше учитывает соотношение евро и доллара. Если доллар укрепляется относительно евро на международных рынках, это может сказываться и на его курсе к гривне.
Эксперт отмечает, что украинцам стоит следить не только за долларом, но и за евро, ведь значительная часть внешней торговли, международной помощи и государственного долга связана именно с европейской валютой.
По словам Шевчишина, курс в районе 44,50 грн за доллар является вполне реалистичным сценарием.
''44,50 гривны за доллар мы можем увидеть довольно легко в случае укрепления доллара на мировом рынке'', - отметил аналитик.
В то же время отметка 45 грн за доллар пока выглядит маловероятной.
Эксперт объясняет, что для такого движения нужны серьезные негативные факторы - например, существенное сокращение международной поддержки Украины или другие сильные внешние шоки.
Кроме того, исторически июнь остается одним из самых спокойных месяцев для гривны. По словам Шевчишина, за последние десятилетия украинская валюта в июне чаще укреплялась, чем ослабевала, а резкие девальвационные движения для этого периода не характерны.