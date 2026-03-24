Долар тримається вище 44 гривень: актуальний курс в обмінниках та банках на 24 березня

Обмінники: Долар подорожчав до 44,18 грн, євро зросло на 25 копійок - до 51,40 грн.

Банки: Середній курс долара становить 44,11 грн, євро - 51,10 грн.

ПриватБанк: Касовий курс долара - 44,30 грн, для карток - 44,44 грн. Євро в касах - 51,40 грн.

Ощадбанк: Долар у додатку коштує 44,20 грн, безготівкове євро - 51,50 грн.

Динаміка: Найбільше зростання за добу продемонструвало євро в обмінниках (+25 коп. на купівлі).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 24 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,18 гривень при покупці. Здати ж валюту сьогодні можна по 44 гривні. У порівнянні зі вчорашнім ранком долар додав в ціні 8 копійок при покупці та 9 копійок - при здачі валюти.

Курс євро також зріс у порівнянні з ранком понеділка. Плюс 25 копійок при покупці та плюс 15 копійок - при здачі валюти. Так, євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,40 гривню, а здати - по 51,10 гривні.

Фото: курс валют на 24 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках же ситуація трохи відрізняється. Тож, долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,11 (-4 коп) гривні, а здати - по 43,60 (+5 коп) гривні.

Євро в банках в середньому коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,30 (-10 коп) гривень - при здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривень, а для карток - по 44,44 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 гривні, а по безналу - по 51,54 гривні.

Ощадбанк встановив курс долара для покупки карткою на рівні 44,30 гривень, а у мобільному "Ощаді" - по 44,20 гривень. Євро ж можна купити по безналу за 51,50 гривні, а у додатку - по 51,35 гривні.

Де дешевше купити долар:

У банках: в середньому курс становить 44,11 гривню (це найнижчий показник серед усіх сегментів).

В обмінниках: дорожче - 44,18 гривні.

У великих банках: в мобільному додатку "Ощад" курс вигідніший (44,20 гривні), ніж у касах ПриватБанку (44,30 гривні).

