Долар тримається вище 44 гривень: актуальний курс в обмінниках та банках на 24 березня

Станом на ранок вівторка, 24 березня, курс долара в українських обмінниках додав у ціні. Також помітно подорожчало євро - валюта зросла одразу на 25 копійок.
Станом на ранок 24 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,18 гривень при покупці. Здати ж валюту сьогодні можна по 44 гривні. У порівнянні зі вчорашнім ранком долар додав в ціні 8 копійок при покупці та 9 копійок - при здачі валюти.
Курс євро також зріс у порівнянні з ранком понеділка. Плюс 25 копійок при покупці та плюс 15 копійок - при здачі валюти. Так, євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,40 гривню, а здати - по 51,10 гривні.
Фото: курс валют на 24 березня (інфографіка РБК-Україна)
У банках же ситуація трохи відрізняється. Тож, долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,11 (-4 коп) гривні, а здати - по 43,60 (+5 коп) гривні.
Євро в банках в середньому коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,30 (-10 коп) гривень - при здачі валюти.
ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривень, а для карток - по 44,44 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 гривні, а по безналу - по 51,54 гривні.
Ощадбанк встановив курс долара для покупки карткою на рівні 44,30 гривень, а у мобільному "Ощаді" - по 44,20 гривень. Євро ж можна купити по безналу за 51,50 гривні, а у додатку - по 51,35 гривні.
