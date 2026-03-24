Доллар держится выше 44 гривен: актуальный курс в обменниках и банках на 24 марта

По состоянию на утро вторника, 24 марта, курс доллара в украинских обменниках прибавил в цене. Также заметно подорожало евро - валюта выросла сразу на 25 копеек.
Сколько сегодня стоит валюта в обменниках и банках - читайте а материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на утро 24 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,18 гривен при покупке. Сдать же валюту сегодня можно по 44 гривны. По сравнению со вчерашним утром доллар прибавил в цене 8 копеек при покупке и 9 копеек - при сдаче валюты.
Курс евро также вырос по сравнению с утром понедельника. Плюс 25 копеек при покупке и плюс 15 копеек - при сдаче валюты. Так, евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,40 гривну, а сдать - по 51,10 гривны.
Фото: курс валют на 24 марта (инфографика РБК-Украина)
В банках же ситуация немного отличается. Так, доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,11 (-4 коп) гривны, а сдать - по 43,60 (+5 коп) гривны.
Евро в банках в среднем стоит 51,10 (+1 коп) гривну при покупке и 50,30 (-10 коп) гривен - при сдаче валюты.
ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,30 гривен, а для карточек - по 44,44 гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 гривны, а по безналу - по 51,54 гривны.
Ощадбанк установил курс доллара для покупки картой на уровне 44,30 гривен, а в мобильном "Ощаде" - по 44,20 гривен. Евро же можно купить по безналу за 51,50 гривны, а в приложении - по 51,35 гривны.
Где дешевле купить доллар:
Где дешевле купить евро:
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.