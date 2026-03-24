Доллар держится выше 44 гривен: актуальный курс в обменниках и банках на 24 марта

09:36 24.03.2026 Вт
3 мин
Какие ценники выставили сегодня ПриватБанк и Ощадбанк?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют на 24 марта (Getty Images)

По состоянию на утро вторника, 24 марта, курс доллара в украинских обменниках прибавил в цене. Также заметно подорожало евро - валюта выросла сразу на 25 копеек.

Сколько сегодня стоит валюта в обменниках и банках - читайте а материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар замер, евро растет: какой курс дал НБУ на 24 марта и как обменять испорченную валюту

Главное:

  • Обменники: Доллар подорожал до 44,18 грн, евро вырос на 25 копеек - до 51,40 грн.
  • Банки: Средний курс доллара составляет 44,11 грн, евро - 51,10 грн.
  • ПриватБанк: Кассовый курс доллара - 44,30 грн, для карт - 44,44 грн. Евро в кассах - 51,40 грн.
  • Ощадбанк: Доллар в приложении стоит 44,20 грн, безналичное евро - 51,50 грн.
  • Динамика: Наибольший рост за сутки продемонстрировало евро в обменниках (+25 коп. на покупке).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 24 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,18 гривен при покупке. Сдать же валюту сегодня можно по 44 гривны. По сравнению со вчерашним утром доллар прибавил в цене 8 копеек при покупке и 9 копеек - при сдаче валюты.

Курс евро также вырос по сравнению с утром понедельника. Плюс 25 копеек при покупке и плюс 15 копеек - при сдаче валюты. Так, евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,40 гривну, а сдать - по 51,10 гривны.

Фото: курс валют на 24 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках же ситуация немного отличается. Так, доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,11 (-4 коп) гривны, а сдать - по 43,60 (+5 коп) гривны.

Евро в банках в среднем стоит 51,10 (+1 коп) гривну при покупке и 50,30 (-10 коп) гривен - при сдаче валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,30 гривен, а для карточек - по 44,44 гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 гривны, а по безналу - по 51,54 гривны.

Ощадбанк установил курс доллара для покупки картой на уровне 44,30 гривен, а в мобильном "Ощаде" - по 44,20 гривен. Евро же можно купить по безналу за 51,50 гривны, а в приложении - по 51,35 гривны.

Где дешевле купить доллар:

  • В банках: в среднем курс составляет 44,11 гривну (это самый низкий показатель среди всех сегментов).
  • В обменниках: дороже - 44,18 гривны.
  • В крупных банках: в мобильном приложении "Ощад" курс выгоднее (44,20 гривны), чем в кассах ПриватБанка (44,30 гривны).

Где дешевле купить евро:

  • В банках: средняя цена - 51,10 гривны.
  • В обменниках: значительно дороже - 51,40 гривны.
  • В приложениях: Ощадбанк предлагает курс 51,35 гривну, что выгоднее безналичного курса ПриватБанка (51,54 гривну).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

