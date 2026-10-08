Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 8 жовтня за даними Minfin долар в обмінниках купують по 44,87 грн (+2 коп.), а продають по 45,00 грн (без змін) порівняно з 7 жовтня.

Євро в обмінниках можна купити за 50,90 грн (–10 коп.), а здати – по 50,60 грн (–15 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

У ПриватБанку долар у відділеннях можна купити по 45,05 грн (–5 коп.), а для карток – по 45,04 грн (без змін). Євро у відділеннях продають по 50,60 грн (–25 коп.), а для карток – по 50,76 грн (без змін).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,05 грн (–10 коп.), а для карток – 45,20 грн (–10 коп.). Євро в застосунку продають по 50,70 грн (–35 коп.), а для карток – 50,90 грн (–30 коп.).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому та за комерційним курсом продають по 45,20 грн (–10 коп.). Євро у готівковому обміні банку коштує 50,90 грн (–40 коп.).

Monobank купує долар по 44,65 грн, а продає по 45,03 грн (без змін). Євро банк купує по 50,05 грн, а продає по 50,75 грн (без змін).

Фото: курс валют у банках 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Серед наведених банків найдешевше купити долар можна в Monobank – за 45,03 грн. У ПриватБанку для карток курс становить 45,04 грн, а у відділеннях – 45,05 грн. Такий самий курс 45,05 грн діє в ''Мобільному Ощаді''. Для карток Ощадбанку долар коштує 45,20 грн, а в ПУМБ – 45,20 грн.

Євро найдешевше продає ПриватБанк у відділеннях – по 50,60 грн. В ''Мобільному Ощаді'' курс становить 50,70 грн, у Monobank – 50,75 грн, а в ПриватБанку для карток – 50,76 грн. В Ощадбанку для карток та в ПУМБ євро коштує 50,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Якщо продавати долари банкам, найвищий курс серед наведених пропозицій – 44,70 грн у ПУМБ за комерційним курсом та в ''Мобільному Ощаді''. Готівковий курс ПУМБ становить 44,60 грн, Monobank купує долар по 44,65 грн, а Ощадбанк для карток – по 44,65 грн. У ПриватБанку долар купують по 44,60 грн для карток та по 44,45 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,20 грн. Monobank купує євро по 50,05 грн, в ''Мобільному Ощаді'' курс становить 50,00 грн, а для карток – 49,95 грн. У ПриватБанку євро купують по 49,97 грн для карток та по 49,60 грн у відділеннях.

Скільки коштують 100 доларів у банках

Найдешевше 100 доларів сьогодні обійдуться у Monobank – 4503 грн. У ПриватБанку для карток 100 доларів коштуватимуть 4504 грн, а у відділеннях – 4505 грн. В ''Мобільному Ощаді'' за 100 доларів доведеться заплатити 4505 грн, а для карток Ощадбанку та в ПУМБ – 4520 грн.

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