Доллар держится около 45 грн: актуальный курс валют в банках и обменниках 8 октября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 8 октября по данным Minfin доллар в обменниках покупают по 44,87 грн. (+2 коп.), а продают по 45,00 грн. (без изменений) по сравнению с 7 октября.

Евро в обменниках можно купить за 50,90 грн (–10 коп.), а сдать – по 50,60 грн (–15 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 8 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях можно купить по 45,05 грн (–5 коп.), а для карт – по 45,04 грн (без изменений). Евро в отделениях продают по 50,60 грн (–25 коп.), а для карт – по 50,76 грн (без изменений).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' стоит 45,05 грн (–10 коп.), а для карт – 45,20 грн (–10 коп.). Евро в приложении продают по 50,70 грн (–35 коп.), а для карт – 50,90 грн (–30 коп.).

В ПУМБ доллар в наличном и по коммерческому курсу продают по 45,20 грн (–10 коп.). Евро в наличном обмене банка стоит 50,90 грн (-40 коп.).

Monobank покупает доллар по 44,65 грн., а продает по 45,03 грн. (без изменений). Евро банк покупает по 50,05 грн., а продает по 50,75 грн. (без изменений).

Фото: курс валют в банках 8 октября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Среди приведенных банков дешевле купить доллар можно в Monobank – за 45,03 грн. В ПриватБанке для карт курс составляет 45,04 грн, а в отделениях – 45,05 грн. Такой же курс 45,05 грн действует в ''Мобильном Ощаде''. Для карт Ощадбанка доллар стоит 45,20 грн, а в ПУМБ – 45,20 грн.

Евро дешевле всего продает ПриватБанк в отделениях – по 50,60 грн. В ''Мобильном Ощаде'' курс составляет 50,70 грн, в Monobank – 50,75 грн, а в ПриватБанке для карт – 50,76 грн. В Ощадбанке для карт и в ПУМБ евро стоит 50,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Если продавать доллары банкам, самый высокий курс среди приведенных предложений – 44,70 грн в ПУМБ по коммерческому курсу и в ''Мобильном Ощаде''. Наличный курс ПУМБ составляет 44,60 грн, Monobank покупает доллар по 44,65 грн, а Ощадбанк для карт – по 44,65 грн. В ПриватБанке доллар покупают по 44,60 грн для карт и по 44,45 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ – по 50,20 грн. Monobank покупает евро по 50,05 грн, в ''Мобильном Ощаде'' курс составляет 50,00 грн, а для карт – 49,95 грн. В ПриватБанке евро покупают по 49,97 грн для карт и по 49,60 грн в отделениях.

Сколько стоят 100 долларов в банках

Дешевле всего 100 долларов сегодня обойдутся в Monobank – 4503 грн. В ПриватБанке для карт 100 долларов будут стоить 4504 грн, а в отделениях – 4505 грн. В ''Мобильном Ощаде'' за 100 долларов придется заплатить 4505 грн, а для карт Ощадбанка и в ПУМБ – 4520 грн.

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